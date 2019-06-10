Конгрессмен США назвал цели проверки интернет-концернов Facebook и Google

Проверка Конгресса США в отношении интернет-концернов сосредоточена не на конкретной компании, а на цифровом рынке, где доминируют крупные технологические платформы. Об этом конгрессмен-демократ Дэвид Чичиллине заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, 9 июня. Он особо выделил намерение Конгресса США изучить деятельность компании Google и социальной сети Facebook, проверив ее соответствие антимонопольному законодательству.
По словам Чичиллине, Google контролирует 94 процента поиска на мобильных телефонах, а в социальной сети зарегистрированы 2,7 млрд пользователей. Конгрессмен назвал их "монополиями" и добавил, что они собирают данные пользователей. Это отрицательно сказывается на неприкосновенности частной жизни, отметил Чичиллине.
Кроме того, использование данных не по назначению вредит инновациям и предпринимательству, подчеркнул он, приведя в качестве примера "устранение конкурентов" и "поведение, нарушающее антимонопольное законодательство". Необходимо изучить этот сегмент, чтобы понять, как усилить конкуренцию, защитить потребителей и обеспечить условия для выхода на рынок новых игроков, подытожил конгрессмен.
О намерении Конгресса США проверить конкуренцию на цифровых рынках стало известно 3 июня. По информации американских СМИ, аналогичное расследование планируют провести министерство юстиции США и Федеральная торговая комиссия. После появления сообщений о возможной проверке биржевые котировки ведущих интернет-концернов существенно снизились.
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