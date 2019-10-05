В Палате представителей Конгресса США запросили у администрации Белого дома документы, которые связаны с расследованием в рамках подготовки к процедуре импичмента Дональда Трампа. Об этом сказано в совместном заявлении нескольких председателей комитетов, опубликованном в пятницу, 4 октября. Все эти комитеты возглавляют демократы.

Конгрессмены обязали администрацию Трампа предоставить документы в срок до 18 октября. Речь идет о документах, связанных с телефонным разговором от 25 июля между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который лежит в основе расследования.

Кроме того, в заявлении указано, что в срок до 15 октября вице-президент США Майкл Пенс обязан предоставить записи июльской беседы Трампа с Зеленским и детали их встречи в сентябре в Варшаве.



Скандал вокруг разговора с Зеленским

Президента США обвиняют в том, что в разговоре с Зеленским он побуждал последнего начать расследование в отношении главного предполагаемого соперника Трампа на предстоящих президентских выборах в США - бывшего вице-президента Джо Байдена с целью раздобыть компромат на него. Таким образом он мог злоупотреблять своей должностью, чтобы повлиять на выборы, уверены демократы.

Импичмент считается маловероятным, поскольку в Сенате у демократов нет большинства. Сам Трамп называет импичмент против него "попыткой путча". В пятницу он также призвал власти Китая расследовать деятельность Джо Байдена и его сына Хантера в этой стране.