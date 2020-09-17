Конгресс США возложил вину за две резонансные катастрофы с участием самолетов Boeing 737 MAX на авиастроительную корпорацию и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Трагедии, унесшие 346 жизней, являлись результатом серии ошибок инженеров Boeing, недостатка прозрачности со стороны руководства корпорации и крайне неэффективного надзора со стороны FAA, говорится в докладе Комитета Палаты представителей по транспорту и инфраструктуре, представленном в среду, 16 сентября.

Концерн Boeing стремился ускорить выход модели на рынок, чтобы составить конкуренцию лайнеру Airbus A320neo, пришли к выводу представители комитета.

В чем конкретно виноват Boeing

Авторы доклада уделили особое внимание системе улучшения характеристик маневренности MCAS, которая, по данным расследований авиакатастроф, и стала ключевым фактором крушений. Активация системы происходит на основании сигнала одного единственного датчика, что является "недочетом проектирования", подчеркивается в документе. Кроме того, Boeing не классифицировал MCAS как критически важный для безопасности механизм, отмечают составители. По их словам, корпорация скрыла важнейшую информацию от FAA, своих клиентов и пилотов.

Ошибки в проектировании самолета упоминались и в предварительных результатах расследования, опубликованных в марте. Тогда же Конгресс подчеркнул, что FAA не выполнило свои обязанности по выявлению значимых проблем в области безопасности эксплуатации самолета.

Компания Boeing переживает кризис из-за модели 737 MAX после авиакатастроф с ее участием в Индонезии и Эфиопии — осенью 2018 года и весной 2019-го. В декабре 2019 года корпорация приостановила производство самолетов этого семейства, присутствовавших на рынке пассажирских авиаперевозок с весны 2017 года. Испытательные полеты в рамках повторной сертификации авиалайнера завершились в июле 2020-го, Boeing анализирует полученные данные.