Речь идет о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно этот разговор стал поводом для запущенного накануне процесса импичмента президенту Трампу.

Разговор состоялся 25 июля, и его содержание сразу вызвало ряд вопросов у сотрудника разведки, имя которого не раскрывается.

Когда позднее стало известно, что администрация президента распорядилась засекретить любые данные об этом разговоре, вышеупомянутый сотрудник удостоверился, что его подозрения небеспочвенны, и подал жалобу осведомителя.

В частности, в разговоре с Зеленским Трамп завуалированно просил найти компромат на наиболее возможного кандидата в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года Джо Байдена.

Показания по этому делу в конгрессе дает временный глава Национальной разведки Джозеф Магуайр. Он был назначен Трампом на эту должность 8 августа, а уже 12 августа к нему в руки попало заявление разоблачителя.

Претензии конгрессменов к Магуайру заключаются в том, что получив этот документ, он первым делом отправился в Белый дом, к людям, которые, по сути, обвиняются в нем в неправомочных действиях, хотя должен был сразу передать информацию конгрессу.

Магуайр оправдывается тем, что в тот момент он только вступил в должность, еще не успел разобраться во всех тонкостях и по многолетней привычке военного морского офицера проявил предусмотрительность и субординацию.

"Организованная преступность Трампа"



Слушания начались с выступления председателя комитета по разведке Палаты представителей, демократа Адама Шиффа, который назвал действия Дональда Трампа классическим примером организованной преступности.

"Если вкратце, то президент Трамп дает понять буквально следующее: "мы всячески поддерживали вашу страну, как никто другой, но сейчас мне нужна взаимная услуга — накопайте грязи на моего политического оппонента. Я вас свяжу с нужными людьми, например, с генпрокурором США, с моим генпрокурором, Биллом Барром — у него огромный вес в правовой системе. А еще с Руди Джулиани, он вам очень понравится. И не звоните мне больше, я вам сам позвоню, когда вы сделаете то, что я прошу".

В заявлении разоблачителя говорится, что Трамп лично распорядился приостановить помощь Украине незадолго до 25 июля, когда у него состоялся телефонный разговор с президентом Украины.

Накануне Палата представителей обнародовала сокращенную версию текста заявления. В нем, в частности, разоблачитель говорит следующее:

"В процессе исполнения моих официальных обязанностей, я получил информацию от многих сотрудников правительства, что президент Соединенных Штатов использует свои властные полномочия, чтобы просить о вмешательстве иностранного государства в американские выборы-2020. Вмешательство включает, наряду с прочим, оказание давления на иностранное государство, чтобы оно провело расследование одного из главных местных соперников президента. Личный адвокат президента мистер Рудольф Джулиани — центральная фигура в этих усилиях. Складывается впечатление, что в это вовлечен и генпрокурор Барр".