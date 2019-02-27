Уже было известно, что документ предполагает запрет на операции с российским госдолгом, участие в разработке нефтяных месторождений в России и инвестиции в российские энергетические проекты за рубежом, а также санкции против российских банков, "поддерживающих попытки подорвать демократические институты в других странах", лиц, которые "действуют в интересах Владимира Путина", российского киберсектора и кораблестроительной отрасли.

В законопроекте, размещенном в среду на сайте конгресса, уточняется, что:

срок, который дается президенту США на введение санкций против российского госдолга, ограничивается 60 днями вместо 90, а сам запрет должен начать действовать через 90 дней после вступления закона в силу

госдолг определяется как облигации со сроком обращения более 14 дней, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния или министерством финансов; валютные свопы сроком более 14 дней; любые другие финансовые инструменты со сроком погашения более 14 дней, выпущенные российскими финансовыми институтами от лица правительства России или рассматриваемые США как представляющие российский госдолг

под запрет попадают инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом и проекты по разработке нефтяных ресурсов в России стоимостью от 1 млн долларов или от 5 млн долларов суммарно на протяжении 12 месяцев, а также инвестиции в российские зарубежные энергетические проекты, которые оцениваются в сумму более 250 млн долларов

список банков, в отношении которых вводятся санкции, предстоит определить президенту США (в предыдущей версии содержался список конкретных банков, в котором фигурировали в том числе ВТБ и Сбербанк)

в ответ на задержание украинских моряков в Керченском проливе президент США должен ввести санкции против как минимум 24 старших офицеров ФСБ, которые раньше не попадали в санкционные списки США

не позднее, чем через 90 дней после вступления закона в силу, госсекретарь США должен заключить, соответствует ли Россия критериям государства-спонсора терроризма

Новый законопроект, анонсированный пятью американскими сенаторами 13 февраля, предлагается как "ответ на вмешательство России в демократические процессы за рубежом, пагубное влияние в Сирии и агрессию против Украины, включая инцидент в Керченском проливе".

Как заявил ранее один из авторов законопроекта, сенатор-республиканец Линдси Грэм, новые санкции - самые жесткие из всех предлагавшихся до сих пор.