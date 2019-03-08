"Запретить правительству США признавать аннексию Крыма Россией", - говорится в законопроекте, опубликованном на сайте комитета.

В документе указано, что США не признают де-юре и де-факто принадлежность к России полуострова, его воздушного пространства и территориальных вод.

Однако президент Соединенных Штатов при веских на то причинах может отказаться от этого запрета, если его решение будет соответствовать интересам национальной безопасности страны.

5 марта президент США Дональд Трамп продлил санкции против России, введенные после присоединения Крыма в 2014 году. Ограничительные меры будут действовать до 6 марта 2020 года.

26 февраля специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон продолжит ужесточать санкции против России, пока Украина не вернет Крым под свой. По словам Волкера, США "не смирятся с аннексией Крыма". Кроме того, он подчеркнул, что российские власти причастны ко многим случаям нарушения прав человека на полуострове.

Крым присоединили к России в марте 2014 года после референдума, в котором приняли участие более 80% жителей полуострова, имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали более 96%граждан. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Украина и многие страны Запада считают произошедшее аннексией полуострова.

Практически сразу после референдума США и Евросоюз ввели санкции в отношении России. Они касались ряда официальных лиц, крупных предпринимателей, компаний и руководителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.