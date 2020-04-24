Законопроектом предусмотрено выделение $321 млрд на программу льготных кредитов малому бизнесу (Paycheck Protection Program). Полученные таким образом средства можно не возвращать, если они будут потрачены на выплату жалованья сотрудникам, процентов по ипотечным кредитам, а также оплату аренды и коммунальных услуг.

Ранее Конгресс уже выделял на эту программу 350 млрд долларов, но к середине апреля средства были исчерпаны. Как отмечает газета The Wall Street Journal, общее число американцев, обратившихся за пособием по безработице с момента приостановки работы предприятий в середине марта, превысило 26 млн человек.

Кроме того, законопроект предусматривает выделение еще $60 млрд в рамках другой программы помощи малому бизнесу. Также предлагается направить $75 млрд больницам и $25 млрд на программу тестов для выявления коронавируса. В ближайшее время документ поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

"Я благодарен Конгрессу за этот ответ на мой призыв предоставить дополнительно $320 млрд помощи американским рабочим и малому бизнесу. В то время, когда многие американцы сталкиваются со значительными экономическими проблемами, этот законопроект поможет малому бизнесу сохранить миллионы работников и выдавать им заработную плату", - отметил Трамп, выступая в Белом доме после голосования в Палате представителей.

Он добавил, что многие штаты уже начали восстанавливаться. "Это просто замечательно, это нас вдохновляет. Мы хорошо выходим из этой ситуации [с коронавирусом]. Я счастлив", - добавил американский лидер, похвалив губернаторов штатов за проделанную работу. По его словам, главы различных государств, с которыми он в последнее время разговаривал по телефону, признают "лидирующую роль" США в борьбе с коронавирусом.