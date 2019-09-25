Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

”Действия, которые на сегодняшний день предприняты президентом, серьезно нарушили Конституцию. Палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте”, — сказала она на пресс-конференции по итогам встречи членов Демократической партии, которая прошла за закрытыми дверями.

По ее словам, глава государства должен отвечать за свои действия. Пелоси отметила, что никто не находится выше закона.

Впервые Трамп выразил опасения по поводу импичмента в конце прошлого года, когда к демократам по итогам промежуточных выборов перешел контроль над палатой представителей, заявил CNN близкий к главе государства источник. При этом другой источник телеканала сообщал, что единственной проблемой, которая может привести к импичменту, являются обвинения президента в нарушениях финансирования избирательной кампании.

В начале января Пелоси в интервью телеканалу NBC допустила импичмент Трампу и при этом заявила, что конгрессмены от Демократической партии намерены дождаться итогов расследования комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера по ”рашагейту”, а затем уже решат, начинать ли процедуру импичмента. ”Нам не следует отправлять в отставку президента по политической причине. Но не следует и отказываться от импичмента по политической причине”, — сказала тогда она.

В конце мая Пелоси вновь сообщила о возможности начала процедуры импичмента. Это заявление было сделано на фоне закрытия дела о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Тогда она призвала конгресс проверить, препятствовал ли Трамп расследованию Мюллера. Пелоси отметила, что за процедуру импичмента в отношении президента выступают около 15% членов нижней палаты.

В июле палата представителей заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте Трампу. Против инициативы проголосовали 332 конгрессмена, 95 поддержали ее, еще 1 воздержался. Резолюция была предложена демократом Элоном Грином, который обвинял Трампа в расизме и женоненавистничестве. Однако спустя две недели большинство демократов палаты представителей поддержали импичмент Трампу. За объявление импичмента выступили 118 из 235 конгрессменов-демократов в палате представителей (всего в ней 435 человек), подсчитал CNN. Телеканал указывал, что желающих отправить Трампа в отставку стало больше после того, как в работе палаты представителей наступил шестинедельный перерыв.

22 сентября председатель комитета по разведке нижней палаты конгресса Адам Шифф (Демократическая партия) заявил, что, если давление Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации. Так он отреагировал на публикацию газеты The Wall Street Journal, которая сообщила, что Трамп в ходе июльского разговора потребовал от президента Украины начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. После появления этой информации Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку переговоров с Зеленским. Трамп и Байден ранее заявили о намерениях участвовать в президентских выборах 2020 года.

Согласно американскому законодательству процедуру импичмента президента в случае нарушения им Конституции может инициировать палата представителей. Если 226 ее членов поддержат резолюцию, то она направляется в сенат (сейчас его большинство составляют представители Республиканской партии, от которой Трамп шел на президентские выборы). После подробного расследования и выслушивания всех заинтересованных сторон члены верхней палаты конгресса голосуют за окончательное решение: поддержать импичмент должны две трети от списочного состава. За всю историю страны ни один президент не был отрешен от должности сенатом (всего такие попытки предпринимались три раза — в отношении Эндрю Джонсона, Ричарда Никсона и Билла Клинтона).