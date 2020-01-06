Палата представителей Конгресса США уже на текущей неделе проголосует по резолюции, призванной ограничить военные действия президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте Пелоси в воскресенье, 5 января.
В документе отмечается, что резолюция, по которой проголосуют конгрессмены, аналогична той, которую представил в Сенате демократ Тим Кейн. В ней подчеркиваются традиционная ответственность Конгресса по надзору за действиями президента и, в частности, говорится, что без дальнейшей санкции Конгресса военные действия Белого дома в отношении Ирана должны быть прекращены в течение 30 дней.
В пресс-релизе Нэнси Пелоси указывается, что убийство командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани по приказу президента Трампа является "провокационным и несоразмерным воздушным ударом", который "ставит под угрозу американских военнослужащих, дипломатов и других путем усиления риска серьезной эскалации напряженности с Ираном".
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