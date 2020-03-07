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Палата представителей США считает самолет Boeing 737 MAX "небезопасным" и призывает изменить процедуру сертификации, которой занимается Федеральное управление гражданской авиации.
„Boeing 737 Max“
„Boeing 737 Max“
© Reuters / Scanpix

Конгресс США в пятницу, 6 марта, обрушился с критикой на самолет Boeing 737 MAX, получивший печальную известность после двух авиакатастроф. Воздушное судно "небезопасно" в силу своих "фундаментальных недостатков", говорится в докладе Комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей. Авторы расследования, начатого почти год назад, особо выделили ошибки в проектировании самолета, а также недостаток прозрачности в отношениях Boeing с заказчиками и регуляторами.

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Кроме того, конгрессмены раскритиковали и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Ведомство не выполнило свои обязанности по выявлению значимых проблем в области безопасности, говорится в предварительных результатах расследования. Процедуру сертификации воздушного судна необходимо изменить, считает член комитета демократ Рик Ларсен.

Компания Boeing переживает кризис из-за модели 737 MAX после двух авиакатастроф с ее участием в Индонезии и Эфиопии. Две трагедии осенью 2018-го и весной 2019 года унесли жизни почти 350 человек. В декабре 2019 года корпорация приостановила производство самолетов этого семейства, присутствовавших на рынке пассажирских авиаперевозок с весны 2017 года.

Deutsche Welle
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