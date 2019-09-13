В законе, как сообщил Роджер Уикер, будут прописаны основы взаимодействия США с Интерполом, а также правила реагирования правоохранительных структур США на политически мотивированные запросы, направляемые через Интерпол. В законе также будет дано указание Госдепартаменту США ежегодно включать отчет о случаях трансграничных репрессий в свой ежегодный доклад о положении с правами человека в мире.

"Автократы могут распространить свою власть за пределы границ своей страны, чтобы заставить замолчать диссидентов, защитников прав человека, журналистов и всех других, кого они считают противниками. Авторитарным правителям теперь доступен целый набор средств для того, чтобы дотянуться до них через тысячи миль в течение долей секунды… Хельсинкская комиссия США в особенности обеспокоена злоупотреблениями Интерполом в политических целях".

Сенатор подчеркнул, что Интерпол является совершенно законной организацией, и сами Соединенные Штаты в ежедневном режиме прибегают к его помощи для поимки преступников, "но, как и ООН, Интерпол в силу того, что число его членов очень велико, оставляет возможность для авторитарных стран им манипулировать".

Роджер Уикер напомнил, что Россия сделала "как минимум восемь запросов" в Интерпол о розыске и выдаче британского бизнесмена Билла Браудера, который, по словам сенатора, "после того, как его юрист Сергей Магнитский был убит российскими головорезами за то, что вскрыл случаи государственной коррупции", стал неугоден режиму Путина вследствие своих действий по восстановлению справедливости в отношении убитого коллеги. По словам сенатора, вызывает удивление, что Интерпол никак не наказал Россию за использование этой организации в политических целях.

Председатель Хельсинской комиссии США подчеркнул, что Россия – лишь одна из стран, подрывающих роль Интерпола, и к государствам, совершающим такие действия, также относятся Китай, Турция, Таджикистан, Узбекистан и другие.

Другой известный член Хельсинской комиссии США (также являющейся постоянной делегацией Конгресса США при ОБСЕ), сенатор от Мэриленда Бенджамин Кардин (Benjamin Cardin), заявил на слушаниях, что одним из способов противостояния преследованиям несогласных авторитарными режимами за пределами границ их стран стал ввод в действие Закона Магнитского: "В 2012 году этот закон был принят, в 2016 году ему был придан глобальный характер, а сейчас эта норма пустила корни во многих странах, давая нарушителям прав человека понять: если они совершают нарушения, то у этого будут последствия. Мы использовали этот закон и в отношении Саудовской Аравии после убийства Хашогги, но не в полной мере".

По словам Кардина, в противостоянии трансграничным репрессиям республиканцы и демократы в Конгрессе будут действовать совместно, и между ними по этому вопросу есть согласие.

О том, что у США есть эффективный инструмент влияния на Интерпол, сообщила на слушаниях юрист по иммиграционному законодательству Сандра Гроссман (Sandra Grossman): "США обеспечивали 19,4 процента бюджета Интерпола в 2019 году – 11 миллионов евро, и это много по сравнению со второй по размеру вклада страной – Японией, которая внесла 6 миллионов евро. После Японии следуют Китай, Россия и Турция. США, таким образом являются базовым спонсором бюджета Интерпола".

Эксперт заявила, что отсутствие четких правил того, как нужно обращаться с политически мотивированными запросами о выдаче, приводит к очевидно плохим последствиям: "В течение последних лет я наблюдала, как репрессивные режимы манипулировали иммиграционной системой США с целью преследования политических диссидентов, которые просили об убежище в нашей стране… Правоохранительные органы США, в особенности Таможенно-иммиграционная служба (Immigration and Custom Enforcement, ICE), руководствовались "красными циркулярами" Интерпола для преследования ищущих убежища, требуя их задержания и выдворения из страны. Минюст нашей страны не рассматривает эти документы как убедительные, однако ICE считает их достаточными для того, чтобы считать человека преступником".

"Один из моих клиентов, гражданин России, въехал в США по действующей визе и обратился за предоставлением ему убежища в органы иммиграции и вопросов гражданства. Налоговые обвинения предъявлены ему в России тем же органом, который преследовал Сергея Магнитского. Он пришел на первоначально назначенное ему интервью в Службу таможни и иммиграции, но был там арестован сотрудниками ICE и провел 4 месяца в заключении, прежде чем был отпущен под очень высокий залог. Интерпол даже отменил "красный циркуляр" в его отношении, признав его незаконность, однако мой клиент и его семья уже испытали на себе все ужасные последствия использования этого "красного циркуляра" иммиграционной системой США" - рассказала Сандра Гроссман.