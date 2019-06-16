В международных водах между Объединенными Арабскими Эмиратами и Исламской Республикой Иран в четверг, 13 июня, предположительно, подверглись нападению два танкера. Госсекретарь США Майк Помпео расценил это как "явную угрозу миру во всем мире". Одновременно он указал, кого считает виновником — Иран.

Однако и через несколько дней после предполагаемого нападения остается неясным, как оно произошло и кто несет за него ответственность. Данный инцидент встревожил мировое сообщество. Дело дошло до обсуждения в Совете Безопасности ООН. Прямо или косвенно в различных конфликтах в регионе участвует целый ряд государств.

Иран и США



Иран в настоящее время вовлечен сразу в несколько международных конфликтов, в том числе с США. В апреле США отправили в направлении Персидского залива авианосец USS Abraham Lincoln. Некоторые говорят, что эта операция планировалась уже давно, другие же отмечают, что Белый дом использует запланированные операции для политических жестов.

Майк Помпео обосновал данный шаг "эскалацией активности Ирана". Однако Иран чувствует в этих действиях угрозу, особенно в свете того, что США с тех пор направили в регион еще один корабль и зенитно-ракетный комплекс Patriot.

После того, как США при президенте Трампе в одностороннем порядке вышли из международной атомной сделки с Ираном, напряженность в отношениях между двумя странами усилилась. Соединенные Штаты также ввели против Исламской Республики масштабные экономические санкции.

Иран и Саудовская Аравия



Одновременно Иран уже давно вовлечен в конфликт с Саудовской Аравией, которая так же, как и он сам, претендует на лидерство в регионе. Два государства преследуют различные интересы в Сирии, где Тегеран поддерживает Асада, а Эр-Рияд — оппозиционные силы, и в Йемене, где Иран помогает повстанцам-хуситам, а Саудовская Аравия — регулярной армии. Иран и Саудовская Аравия также проводят различную политику в отношении Израиля.

Эксперт по Ближнему Востоку берлинского фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik) Гидо Штайнберг (Guido Steinberg) уверен в том, что за обоими предполагаемыми нападениями на танкеры в Оманском заливе стоит Иран. "К такому выводу подталкивают обстоятельства нападения. Кроме того, иранцы хотят показать США, что они могут атаковать нефтяную торговлю в Персидском заливе и Ормузском проливе", — пояснил он в интервью DW.

Если Иран действительно несет ответственность за эти нападения, то его послание очевидно: такая атака сильно повлияла бы на глобальную нефтяную промышленность. Глава МИД Ирана Джавад Зариф называет обвинения в адрес его страны беспочвенными. Со своей стороны, другой эксперт фонда "Наука и политика" Маркус Каим (Markus Kaim) полагает, что Иран не может быть заинтересован в вооруженном столкновении с США, поскольку в военном отношении он безнадежно слабее.

Соединенные Штаты Америки



Президент США Дональд Трамп не убежден в том, что атомная сделка с Ираном дала желаемый результат. В мае 2018 года он назвал этот договор "катастрофическим". Трамп неоднократно критиковал иранское правительство за предполагаемые нарушения сделки. Президент США придерживается той точки зрения, что Иран, заполучив ядерное оружие, станет неприступным и в результате станет вести себя в регионе еще агрессивнее.

Эту обеспокоенность разделяют и два ближайших союзника США в регионе — Саудовская Аравия и Израиль. Они состоят в тесной дружбе с Вашингтоном. США же заинтересованы в безопасной транспортировке нефти.

Оманский залив — это игольное ушко. Через него проходят все суда, которые загружают нефть на восточном побережье Аравийского полуострова, и США хотят обезопасить этот маршрут. В то же время Трамп не желает нового витка эскалации в Оманском заливе. Это подтвердил и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе визита в Тегеран.

Саудовская Аравия



Саудовское королевство обеспокоено угрозой иранской экспансии. Вражда между Ираном и Саудовской Аравией зиждется не на одном лишь межконфессиональном конфликте. На карту поставлено политическое лидерство на Ближнем и Среднем Востоке. В Эр-Рияде наблюдают, как Иран расширяет свое влияние то военным, как в Сирии или Йемене, то дипломатическим путем, как в Ираке. Чтобы противостоять этому, новый могущественный лидер Саудовской Аравии — наследный принц Мухаммед бен Сальман четыре года назад создал международную коалицию.

С тех пор эта коалиция сражается в Йемене с повстанцами-хуситами, которые получают поддержку от Ирана. Однако после убийства в октябре в саудовском консульстве в Стамбуле критика саудовского режима Джамаля Хашогги, эта война лишь подрывает и без того подорванную репутацию Саудовской Аравии. Поэтому Эр-Рияд заинтересован в том, чтобы этот конфликт не разрастался.

Израиль



У Израиля уже много лет крайне напряженные отношения с Ираном. Тегеран воспользовался войной в Сирии, чтобы прочно закрепиться в этой стране в военном отношении. Бойцы поддерживаемого Ираном ливанского радикального движения "Хезболлах" уже прорвались вплоть до оккупированных Израилем Голанских высот. Бойцы Корпуса стражей иранской революции (КСИР) стоят на позициях примерно в 100 километрах от израильской границы. ВВС Израиля уже неоднократно наносили ракетно-бомбовые удары по иранским целям в Сирии.

"Иран превратил Сирию в новый фронт против Израиля, в плацдарм для завоевания Израиля", — заявила тогдашний министр юстиции Израиля Аелет Шакед в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung еще в апреле 2018 года. При этом она предупредила, что "Израиль не будет сидеть сложа руки, наблюдая, как Иран устанавливает контроль над Сирией".

В настоящее время Саудовская Аравия и Израиль совместно действуют против режима мулл в Тегеране. Израиль приветствовал и выход США из атомной сделки с Ираном, которая уже давно была для него бельмом на глазу. В Израиле опасаются, что Иран может тайно продолжить разработку атомной программы.

Пророчество аятоллы Хаменеи



По сообщению агентства Reuters, духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи в мае опубликовал на своем сайте заявление, в котором говорится, что сегодняшняя молодежь еще станет свидетелем падения Израиля. Перед лицом такой угрозы Израиль надеется на то, что США усилят военное давление на Иран.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится использовать конфликт с Ираном в собственных интересах. "Нетаньяху политик, и у меня нет сомнений в том, что как минимум часть его стратегии в отношении Ирана направлена на сохранение собственной власти. Он может использовать эту тему, чтобы представать в израильском обществе как единственный политик, способный противостоять Ирану. В то же время я считаю, что Нетаньяху действительно рассматривает Иран как угрозу для существования Израиля, и его риторика в отношении Тегерана продиктована не одной лишь предвыборной борьбой", — полагает сотрудник израильского Института национальных стратегических исследований Рас Циммт.

Угроза вооруженного столкновения



Эксперт берлинского фонда "Наука и политика" Маркус Каим полагает, что угроза прямой вооруженной конфронтации между США и Ираном невелика. По его мнению, ни та, ни другая сторона в этом не заинтересована. При этом Каим считает, что нельзя исключать случайной эскалации конфликта.

"Представьте, что иранский катер приблизится к американскому крейсеру. Это приведет к не желаемой сторонами перестрелке, которая обострит ситуацию, и тогда уже ни одна из сторон не захочет отступать. Именно такой вариант должен вселять в нас беспокойство", — указывает эксперт.