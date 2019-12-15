Конференция ООН по климату завершилась с минимальными результатами

Участники 25-й Всемирной конференции ООН по проблемам изменения климата (COP25) в воскресенье, 15 декабря, после 40-часового опоздания приняли итоговое заявление. Согласно этому документу, государства должны принимать больше мер для выполнения Парижского соглашения по климату, в частности поднять выше планки своих климатических целей и оказывать поддержку в этой сфере развивающимся странам.
Председатель COP25, министр охраны окружающей среды Чили Каролина Шмидт выразила надежду на то, что итоговое заявление поможет достичь договоренностей на следующей конференции, которая пройдет в 2020 году в Глазго.
#COP25 President @CarolaSchmidtZ on the draft decision on #Article6 of the #ParisAgreement: "I have the hope that we can use this material to reach agreement at #COP26" pic.twitter.com/Zs114VIwhh— UN Climate Change (@UNFCCC) 15 декабря 2019 г.
Наблюдатели отмечают, что в итоговом заявлении отсутствуют конкретные, обязательные к выполнению шаги. Один из руководителей германского отделения международной организации Greenpeace Мартин Кайзер (Martin Kaiser) назвал конференцию "посягательством на суть Парижского соглашения" и "предательством людей во всем мире, которые страдают от последствий климатического кризиса". Глава отделения по защите климата Всемирного фонда дикой природы (WWF) Михаэль Шефер считает, что конференция была "неудачным стартом" реализации Парижского соглашения в "решающем для него" 2020 году.
Парижское соглашение по климату
Конференция по климату началась в Мадриде 2 декабря и должна была завершиться 13 декабря. К этому сроку представители 196 стран и Евросоюза намеревались согласовать итоговые документы, но их обсуждение затянулось из-за жарких споров участников форума.
Парижское соглашение было заключено в 2015 году с целью сократить выбросы в атмосферу СО2, являющиеся причиной повышения температуры воздуха и глобального изменения климата. Страны договорились приложить усилия для снижения этого показателя до 1,5 градуса по Цельсию к 2100 году.
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