2 февраля истекает срок, который Вашингтон дал Москве на решение вопроса с ракетами 9М729 — американская сторона считает, что характеристики этого вооружения нарушают ДРСМД, и требует, чтобы Россия их уничтожила. Москва настаивает на том, что эти ракеты не подпадают под действие соглашения, и в ответ обвиняет Вашингтон в нарушении договора.

ДРСМД — одно из самых важных соглашений, обеспечивавших в мире состояние "стратегической стабильности", практически гарантировавшее то, что ядерная война не начнется. Теперь это состояние под угрозой.

Ракеты не той системы

О намерении США выйти из договора президент США Дональд Трамп объявил 20 октября 2018 года. Причиной выхода он назвал нарушения договора российской стороной: "Они нарушают его в течение многих лет. И мы не собираемся позволять им нарушать ядерное соглашение и делать оружие".

Вашингтон утверждает, что Россия тайно разработала на базе ракеты 9М728 для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" новую крылатую ракету — 9М729. Ее дальность, как считают в США, в нарушение договора превышает 500 километров. По словам американцев, у них есть доказательства создания такой ракеты и ее испытаний. Кроме того, новая ракета даже внешне отличается от старой — она заметно длиннее.

Россия отвергает эти обвинения, в доказательство она даже продемонстрировала новое изделие, но не саму ракету 9М729, а транспортно-пусковой контейнер для нее. В сравнении с контейнером для 9М728 он и правда оказался длиннее. При этом, указывая на контейнер, российские военные объяснили, что ракета длиннее не за счет увеличения топливного бака, а из-за более крупной боевой части и новой системы навигации.

Россия в ответ обвиняет США в том, что те фактически испытывают свои ракеты-нарушители ДРСМД, когда запускают мишени при тестировании систем ПРО. По сути, эти мишени представляют собой обычные ракеты среднего радиуса действия. Кроме того, в Москве убеждены, что пусковые установки Mk 41 противоракет SM-3 системы ПРО Aegis Ashore в Польше и Румынии пригодны для пусков крылатых ракет Tomahawk. Наконец, в России утверждают, что некоторые американские беспилотники тоже фактически нарушают ДРСМД.

Американцы отвергают эти обвинения, объясняя, что для запусков крылатых ракет из пусковых установок Mk 41 нужно другое программное обеспечение.

Последним требованием США было уничтожить ракеты 9М729, которые, по мнению американцев, нарушают договор. Россия назвала это ультиматумом и обвинила Америку в том, что та стремится выйти из договора во что бы то ни стало.

Стороны пытались договориться. В минувший четверг прошла встреча замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Андреа Томпсона. Однако после встречи Рябков заявил, что договориться не удалось, а США, по его словам, заняли "деструктивную, выдержанную в предельно жесткой тональности" позицию (цитата по РИА "Новости").

Стратегическая стабильность

Договор ДРСМД — один из ключевых документов, которые вместе с соглашениями о нераспространении ядерного оружия, ограничении стратегических наступательных вооружений и противоракетной обороне обеспечили миру так называемую стратегическую стабильность.

Термин "стратегическая стабильность" в данном случае означает состояние, при котором странам, обладающим крупнейшими ядерными арсеналами, нет никакого смысла начинать войну — выиграть ее невозможно. Для людей стратегическая стабильность проявилась в том, что холодная война так и не превратилась в "горячую".

Основой стратегической стабильности является ядерное сдерживание, то есть предотвращение военного конфликта под угрозой применения ядерного оружия. Ядерное сдерживание опирается на "принцип гарантированного взаимного уничтожения", который появился во времена холодной войны и продолжает действовать до сих пор. Согласно этому принципу, ни одна сторона не может нанести удар настолько сильный, чтобы полностью обезоружить противника и тот не сумел бы в ответ нанести не менее сильный удар.

Чем опасны малые ракеты?

Ядерное сдерживание работало в отношении межконтинентальных баллистических ракет, пуск которых можно было засечь средствами системы предупреждения о ракетном нападении, а долгое подлетное время давало возможность нанести ответно-встречный удар. То же касается и стратегических бомбардировщиков.

Но оно совсем не работает в случае, если подлетное время ракеты измеряется считанными минутами.

Ракеты малой и средней дальности были одним из самых серьезных факторов, которые мешали обеспечить стратегическое ядерное сдерживание. Способные нести ядерные боезаряды, эти ракеты было почти невозможно перехватить и сбить. На это просто не хватало времени.

Они также не оставляли возможности нанести ответно-встречный удар, когда один из противников успевает запустить свои ракеты после того, как обнаружит пуск с противоположной стороны.

Наконец, их мобильные пусковые установки также очень трудно засечь и уничтожить первым ударом.

Наличие ракет малой и средней дальности могло спровоцировать военный конфликт — их присутствие вблизи границ угрожало ударом, который было почти невозможно отбить. И это могло спровоцировать противника на превентивный ядерный удар.

Карибский кризис спровоцировали как раз ракеты средней дальности, которые США разместили в Турции, а СССР — на Кубе.

В 1987 году СССР и США договорились уничтожить этот класс вооружений. Кроме того, был также создан механизм контроля за его выполнением.

Спустя 30 лет обстоятельства серьезно изменились.

Новые угрозы

Помимо ракет меньшей и средней дальности, дестабилизирующими факторами стратегической стабильности считались противоракетная оборона и стратегические подлодки. Первая — из-за потенциальной способности ослабить ядерный удар, сбив часть ракет, а вторые — из-за возможности их скрытного размещения в мировом океане.

Тем не менее они не были настолько серьезной угрозой миру, как ракеты средней и меньшей дальности. Кроме того, угроза ПРО была во многом устранена договором от 1972 года.

Однако за 30 лет, которые прошли с момента подписания ДРСМД, к этим двум угрозам стабильности добавилось кибернетическое оружие, высокоточные неядерные вооружения, космическое оружие. Наконец, стабильности стали угрожать деятельность третьих стран и международный терроризм.

Алексей Арбатов в статье "Роль ядерного сдерживания в стратегической стабильности. Гарантия или угроза" на сайте Московского центра Карнеги описал возможные триггеры ядерного конфликта в современном мире.

"Космические вооружения и средства кибервойны, вероятно, получат способность блокировать системы СПРН (система раннего предупреждения о ракетном нападении — Би-би-си) или инспирировать ложную тревогу с их стороны. Распространение в мире ядерных ракет морского базирования порождает опасность провокационных "анонимных" ударов третьей стороны из-под воды. Создание гиперзвуковых систем лишит наземные радары СПРН возможности своевременно определять траекторию полета ракет противника и район падения его боеголовок, а значит, ответно-встречный удар придется наносить сразу по сигналу спутников, которые периодически выдают ложную тревогу", — написал он.

Китайский арсенал

ДРСМД готовился в условиях биполярного мира — стратегическую стабильность во многом определяли отношения СССР и США.

Но пока Россия и США соблюдали условия договора и не разрабатывали ракеты малой и средней дальности, этим с успехом занимался Китай. И это не устраивает Вашингтон, поскольку сотни ракет средней дальности, которые, вероятно, есть у КНР, потенциально угрожают американским морским силам в Юго-Восточной Азии.

Вашингтон в этом недовольстве не одинок. В 2007 году начальник генерального штаба России Юрий Балуевский, упрекая США в развертывании систем противоракетной обороны в Европе, заявил, что Россию не устраивает то, что этот договор соблюдают только две страны.

"Договор о РСМД между Москвой и Вашингтоном имеет бессрочный характер, но возможность выхода из него существует, если одна из сторон предоставит убедительные доказательства о необходимости выхода. Сегодня такие убедительные доказательства есть — многие страны разрабатывают и совершенствуют ракеты средней дальности", — сказал генерал, однако не указал, кого конкретно имеет в виду.

Россия "может выйти" из договора с США о ракетах

В настоящее время самым внушительным арсеналом ракет средней и малой дальности обладает Китай. Китай сделал ставку на развитие ракетных технологий после анализа войны в Персидском заливе в 1991 году, сказал Би-би-си старший научный сотрудник центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин. Тогда одним из самых эффективных вооружений Ирака были модернизированные (с увеличенной дальностью) баллистические ракеты, созданные на базе советских Р-17.

В течение последних 30 лет Китай совершенствовал свой арсенал ракет меньшей и средней дальности, улучшая их точность и другие показатели. "Из китайской военной литературы следует, что на данный тип ракет возлагаются многие задачи, которые в западных странах решают военно-воздушные силы", — рассказал Кашин. — Большой арсенал таких ракет позволяет китайцам поражать цели в пределах всего Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом дороговизна и не слишком высокая эффективность средств противоракетной обороны означает, что защититься от них нельзя".

В зоне поражения китайских ракет, достигающих острова Гуам, находятся все военные объекты США в регионе и военные базы их союзников.

Основная часть ракет не несет ядерные заряды, но есть в китайском арсенале и ядерные ракеты. Китайцы, по словам Кашина, рассматривают ракеты как один из ключевых компонентов своих вооруженных сил.

Для России арсенал китайских ракет меньшей и средней дальности также представляет потенциальную угрозу, ведь в зоне поражения оказываются российские порты на Дальнем Востоке, важные военные базы, включая стратегические. Правда, как отмечает Василий Кашин, угрозы обезглавливающего удара для России китайские ракеты не создают.

Карточный домик стабильности

Говорить о том, что ДРСМД окончательно устарел, и что от него необходимо отказаться рано.

"Он остался единственным краеугольным камнем всей системы режимов ограничения ядерного оружия", — сказал в интервью Би-би-си Алексей Арбатов.

Проблема в том, что стратегическую стабильность обеспечивало не одно только ядерное сдерживание. Если его можно сравнить со стержнем этой громоздкой структуры, то существует еще и целая система международных договоров, которые как подпорки не давали этому зданию рухнуть все эти годы.

Это обстоятельство вполне проявилось во время Карибского кризиса — самого серьезного в послевоенной истории, когда мир стоял на грани ядерной войны. Тогда ядерное сдерживание не только не помогло предотвратить конфликт, но и спровоцировало его обострение.

Чтобы ограничить развитие ядерного оружия (и в немалой степени под влиянием Карибского кризиса) в 1970-х годах были подписаны договоры об ограничении стратегических наступательных вооружений ОСВ-1 и ОСВ-2. После развала Советского Союза США и Россия в 1990-х заключили договоры об их сокращении — СНВ-1 и СНВ-2, а в 2010-м — СНВ-3.

Стратегическую стабильность вместе с этими соглашениями поддерживали Договор о нераспространении ядерного оружия, договор по ПРО 1972 года и, наконец, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По словам главы Российского совета по международным делам Сергея Кортунова, после выхода США из договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности почти наверняка не будет продлен и договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ), подписанный Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010 году.

"Конечно, первой жертвой может стать договор СНВ-3. В нынешних условиях вообще не ведется никакого диалога с Соединенными Штатами о продлении этого договора. И в сложившихся условиях трудно ожидать, что такой диалог будет продуктивным. […] Но возможны и более широкие последствия, в первую очередь для режима нераспространения ядерного оружия. Следующая обзорная конференция должна состояться в 2020 году, и при неблагоприятном стечении обстоятельств она может оказаться и последней", — сказал Кортунов Би-би-си.

Нынешнее обострение отношений России и США может быть воспринято другими государствами как пример того, как две страны с самыми большими ядерными арсеналами не могут договориться, — "и чего же мы хотим от всех остальных?", предупреждает он.

Что дальше?

По данным одного из источников агентства Блумберг, Пентагон не только планирует заявить о приостановке действия договора, но и уведомил комиссию сената по делам вооруженных сил, что администрация США собирается полностью выйти из договора через полгода.

И если через полгода ДРСМД, вероятно, уйдет в историю, означает ли это, что Россия и США сразу начнут разрабатывать, производить и размещать ранее запрещенные ракеты?

Самый оптимистичный сценарий, на который можно рассчитывать, — если США и Россия, выйдя из договора, заявят, что будут добровольно соблюдать его ограничения, считает военный обозреватель Российского совета по международным делам Александр Ермаков.

Однако, по его словам, лучше рассчитывать на более реалистичный сценарий, при котором США и Россия разработают новые ракетные комплексы, но американцы не будут разворачивать их в Европе. "Подкрепляют это многочисленные заявления европейских чиновников о том, что развертывание в Европе комплексов не планируется", — говорит Ермаков. Правда, он оговаривается, что речь идет, скорее всего, только о ядерных комплексах.

В США и России есть налаженное производство крылатых ракет средней дальности морского и авиационного базирования, которые можно быстро в течение нескольких лет приспособить к наземным пусковым установкам, говорит Василий Кашин.

Готовых к производству баллистических ракет средней дальности ни у одной страны сейчас нет, хотя в этой области, по словам эксперта, Россия продвинулась дальше США. Но обе страны сильно отстают от Китая.

Как считает Кашин, противостояние Китая и США будет не в пользу последних, так как у Китая есть преимущество в этой области в десятки лет. По его словам, за те несколько лет, которые потребуются Соединенным Штатам на доработку и испытания ракет, Китай сможет резко нарастить производство существующих баллистических ракет средней дальности и вложить деньги в разработку новых.

По словам Сергея Кортунова, мир вступает в период, когда ему придется какое-то время жить без договоров о ядерных вооружениях: "Это серая зона, в которой будут и взаимные обвинения, взаимная критика, немного военной истерии, обязательно гонка вооружений, возможно не в таких масштабах, как во времена холодной войны, но в определенной форме будет".

Он полагает, что вряд ли стоит рассчитывать на скорое заключение нового договора об ограничении ядерных вооружений между разными участниками ядерного клуба. Но работа в этом направлении, считает он, приведет к улучшению контактов между военными. Этот процесс будет создавать систему, повышающую доверие, и, как следствие, стабильность.

"Но чего нет, и это главное, — нет политической воли, которая была на протяжении всего "золотого века" контроля над ядерными вооружениями. Лидеры ни в Америке, ни в России, ни в Китае не рассматривают контроль над вооружениями в качестве своего приоритета. Они не считают угрозу ядерной войны серьезной. Нет политического давления, антивоенного движения, люди в Европе, Америке могут думать о миграции, смене климата, международном терроризме, но угроза ядерной войны не относится к числу первостепенных угроз", — сказал Кортунов Би-би-си.

В конце концов, считает он, не исключено, что понимание серьезности угрозы может появиться в случае "Карибского кризиса 2.0".