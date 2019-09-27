26 сентября парламент Латвийской Республики утвердил концепцию национальной безопасности страны на ближайшие 5 лет, сообщает "Новая газета" со ссылкой на сайт Сейма Латвии.
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В концепции отмечается, наиболее существенную угрозу для коллективной безопасности стран НАТО и ЕС, а также национальной безопасности Латвии представляют российские спецслужбы. Сообщается, что российские вооруженные силы и военная инфраструктура, которая размещена на стратегическом европейском направлении, предусматривают развитие разведки и деятельности спецслужб в военных целях.

Российские спецслужбы осуществляют целенаправленную и систематическую работу, чтобы получить разведывательные данные о важнейших аспектах внутренней и внешней политики, и других сферах Латвии.

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”Помимо сбора информации и усиления агентурной сети, российские спецслужбы создают сеть агентов влияния и проводят целенаправленные операции, чтобы в желательном для Кремля виде направлять процессы принятия решений, социально-политические процессы, а также формировать общественное мнение”, — говориться в сообщении.

В документе также отмечается, что интерес к обороноспособности Латвии и ситуации в приграничной зоне проявляют не только российские, но и спецслужбы других стран, но конкретные государства не названы.

Приоритетные задачи латвийской стороны, согласно концепции, заключаются в усилении и совершенствовании деятельности органов госбезопасности в соответствии с существующими видами угроз. В связи с этим предлагается усилить развитие учреждений госбезопасности на уровне персонала, технических средств и инновационных методов работы, а также сотрудничество между ними.

На основе утвержденной сегодня концепции будет разработан план национальный безопасности.

rus.delfi.ee
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