Концентрация углекислого газа в атмосфере, как следует из доклада, достигла в прошлом году 407,4 части на миллион, что стало "самой высокой концентрацией, зарегистрированной с помощью современных методов измерений, при анализе проб льда давностью до 800 тысяч лет".
В докладе также отмечается, что прошлый год был четвертым в перечне самых теплых лет. Столь же высокие температуры наблюдались в 2015 и 2017 годах, а 2016 год был самым теплым с момента начала регулярных метеонаблюдений в середине ХIХ века. "Практически каждый год с начала ХХI века был более теплым, чем в среднем в период с 1981 по 2010 год, - указывается в докладе. - В 2018 году выбросы в атмосферу газов, вызывающих парниковый эффект - углекислого газа, метана, закиси азота - продолжали расти и достигли новых рекордных значений".
Из-за парниковых газов процесс глобального потепления идет на 43% быстрее, чем в 1990 году.
Приведенные в докладе научные данные свидетельствуют о том, что уровень Мирового океана поднимается рекордными темпами седьмой год подряд и достиг невиданного за последние 26 лет значения, то есть с момента начала наблюдений со спутников: с 1993 года он поднялся в среднем на 81 миллиметр.
Как отметил в интервью телекомпании CNN профессор Университета штата Джорджия Маршалл Шепард, ранее возглавлявший Американское метеорологическое общество, "нынешний доклад - еще одно в целой серии экспертных, основанных на научных данных заключений, которые служат тревожным сигналом в связи с кризисной ситуацией с климатом".
По словам эксперта, климатический кризис уже оказывает серьезное негативное влияние на разнообразные сферы общественной жизни: сельское хозяйство, водоснабжение, здравоохранение и даже национальную безопасность. В недавнем докладе ООН говорилось, что повышение средней глобальной температуры всего на два градуса Цельсия приведет к массовому голоду на Земле. А авторы прошлогоднего доклада, подготовленного правительством США, пришли к выводу, что из-за климатических изменений страна может потерять 10% ВВП.
Концентрация углекислого газа в атмосфере стала самой высокой за 800 тысяч лет (6)
Содержание углекислого газа в атмосфере Земли достигло...
ООН: Более 150 млн детей в мире находятся в трудовом рабстве (1)
Почти каждый десятый ребенок в мире находится в...
Ирландский аэропорт Шэннон приостановил работу из-за пожара на самолете (2)
Во время руления на взлетно-посадочной полосе...
Гуманитарное судно с беженцами зашло в воды Италии (1)
Административный суд области Лацио разрешил Open Arms...
Советник президента США Болтон обвинил Россию в краже американских технологий для сверхзвукового оружия (68)
Помощник американского президента по национальной...
TOP новостей
Путаница с доходами в будущем: вот как в Литве можно посчитать свою пенсию (28)
В прошлом году в Литве изменился порядок подсчета...
Совет специалистов: если вам звонят мошенники, просто положите трубку (23)
Главный совет - просто не говорить с мошенниками, сказал...
Соседи о Грибаускайте: редко выезжает из дома, общаться не стремится (112)
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте уже больше...
Операторы мобильной связи сдержано оценили предложение о введении eSIM (14)
Литовские операторы мобильной связи сдержано оценили...
В Литву идет тепло: воздух прогреется до 28 градусов (5)
У синоптиков хорошие новости: облака рассеются,...