Компьютерный сбой привел к многочасовым очередям на регистрацию в американских аэропортах

В твите, опубликованном в 18:36, представители ведомства сообщили, что системы, затронутые сбоем, постепенно включаются в работу. "В настоящее время нет никаких признаков того, что сбой был устроен злоумышленниками", - говорится в сообщении.

The affected systems are coming back online and travelers are being processed. CBP will continue to monitor the incident. There is no indication the disruption was malicious in nature at this time. — CBP (@CBP) 16 серпня 2019 р.



Из-за сбоя в системе пограничникам пришлось вручную обрабатывать паспорта людей, прибывающих в США из-за границы, что привело к возникновению многочасовых очередей на регистрацию и паспортный контроль. Компьютерный сбой не оказал влияния на рейсы, прибывающие в США.



Компьютерная система Бюро таможенного и пограничного контроля ежедневно обрабатывает данные около 358 тысяч пассажиров и членов экипажей.

Сбои в системе пограничников происходили и раньше. Так, 2 января 2017 года система вышла из строя на четыре часа в один из самых загруженных для аэропортов дней, когда миллионы пассажиров возвращались домой с рождественских каникул. После этого инцидента система подверглась проверке управления генерального инспектора Министерства внутренней безопасности. Авторы отчета установили, что к сбою привели недоработки в программном обеспечении.