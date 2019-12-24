Американский регулятор SEC выясняет, завышали ли в BMW реальный объем продаж в США, пишет WSJ. Автопроизводитель намерен сотрудничать с расследованием.
„BMW“ gamykla
© Reuters

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) открыла расследование в отношении немецкой авто- и мотостроительной компании BMW. Регулятор намерен выяснить, манипулировала ли та цифрами продаж, пишет издание The Wall Street Journal в понедельник, 23 декабря, ссылаясь на неназванных собеседников, знакомых с положением дел.

Речь идет о регистрации автодилерами автомобилей на себя, что приводит к искусственному увеличению объема продаж. Подобная практика позволяет считать транспортные средства проданными, хотя они в действительности находятся на стоянках дилерских центров.

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В немецкой компании признали факт расследования, однако отказались сообщать подробности. BMW намерена сотрудничать с американским регулятором, подчеркнул ее представитель.

Компания из Мюнхена продала в США почти 323 тысячи автомобилей марок BMW и Mini за 9 месяцев 2019 года. Это на 1,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Регулятор в США уже оштрафовал концерн Fiat Chrysler


BMW — не первый автопроизводитель, попадающий в поле зрения американского регулятора. Так, в сентябре SEC оштрафовала итальяно-американский автоконцерн Fiat Chrysler (FCA) на 40 млн долларов (в пересчете — 36,1 млн евро) после многолетнего расследования. Регулятор счел, что FCA ввел инвесторов в заблуждение, манипулируя объемом продаж.

В самом концерне подчеркнули приверженность строгому контролю и пересмотрели методику измерения показателя. В результате оказалось, что заявленный непрерывный рост продаж в течение 75 месяцев на самом деле завершился на 3 года раньше, в сентябре 2013 года.

Deutsche Welle

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