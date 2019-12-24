Компанию BMW подозревают в манипуляциях с продажами в США

Американский регулятор SEC выясняет, завышали ли в BMW реальный объем продаж в США, пишет WSJ. Автопроизводитель намерен сотрудничать с расследованием.
„BMW“ gamykla
© Reuters

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) открыла расследование в отношении немецкой авто- и мотостроительной компании BMW. Регулятор намерен выяснить, манипулировала ли та цифрами продаж, пишет издание The Wall Street Journal в понедельник, 23 декабря, ссылаясь на неназванных собеседников, знакомых с положением дел.

Речь идет о регистрации автодилерами автомобилей на себя, что приводит к искусственному увеличению объема продаж. Подобная практика позволяет считать транспортные средства проданными, хотя они в действительности находятся на стоянках дилерских центров.

Статьи по теме:
Самые популярные автомобили в Литве: какой налог за них придется платить  (139)
Полицейская стоянка: 500 автомобилей и их истории  (3)

В немецкой компании признали факт расследования, однако отказались сообщать подробности. BMW намерена сотрудничать с американским регулятором, подчеркнул ее представитель.

Компания из Мюнхена продала в США почти 323 тысячи автомобилей марок BMW и Mini за 9 месяцев 2019 года. Это на 1,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Регулятор в США уже оштрафовал концерн Fiat Chrysler


BMW — не первый автопроизводитель, попадающий в поле зрения американского регулятора. Так, в сентябре SEC оштрафовала итальяно-американский автоконцерн Fiat Chrysler (FCA) на 40 млн долларов (в пересчете — 36,1 млн евро) после многолетнего расследования. Регулятор счел, что FCA ввел инвесторов в заблуждение, манипулируя объемом продаж.

В самом концерне подчеркнули приверженность строгому контролю и пересмотрели методику измерения показателя. В результате оказалось, что заявленный непрерывный рост продаж в течение 75 месяцев на самом деле завершился на 3 года раньше, в сентябре 2013 года.

Deutsche Welle

В мире

Британский премьер-министр Борис Джонсон считает, что перезагрузка отношений с Россией невозможна (3)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил,...

Компанию BMW подозревают в манипуляциях с продажами в США

Американский регулятор SEC выясняет, завышали ли в BMW...

Глава корпорации Boeing уходит в отставку на фоне проблем с 737 Max (3)

Руководитель американской корпорации Boeing Деннис...

Американские санкции остановили строительство "Северного потока-2" (48)

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой...

Турция намерена расширить участие в конфликте в Ливии (1)

Президент Турции Эрдоган готов усилить военную...

TOP новостей

Последний день для покупок: в Рождество торговые центры работать не будут

Крупные супермаркеты Maxima , Norfa , Lidl , Iki и Rimi в...

Президент Литвы: Россия всеми силами пытается переписать историю (1049)

В последнее время Россия всеми силами пытается...

Калькулятор: узнайте, какая зарплата вас ждет в 2020 году (15)

В 2020 году меняются некоторые налоги, которые жители...

Рождественская елка в Аникщяй Музей узкоколейной дороги Инкубатор искусств

Рождество в Аникщяй: где отдохнуть и что посмотреть (18)

Буквально считанные дни остаются до главных зимних...

Опрос Центробанка: крупнейшие риски – атаки хакеров и "перегрев" рынка недвижимости

В последнее полугодие угрозы стабильности финансовой...