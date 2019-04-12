Компания SpaceX осуществила первый коммерческий запуск тяжелой ракеты-носителя

Белоснежная ракета с ревом стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Восторженные зрители хором отсчитывали последние 10 секунд до запуска.
Спустя 34 минуты после запуска блестящий серебристый спутник был успешно размещен на орбите.
На посту управления выполнение миссии приветствовали бурными аплодисментами.
Ракета Falcon Heavy обладает тягой 5,1 миллиона фунтов – больше, чем десяток авиалайнеров.
Ракета вывела на орбиту спутник компании Arabsat спустя год после тестового запуска, когда в космос отправился красный электромобиль Tesla Илона Маска, до сих пор блуждающий где-то между Землей и Марсом.
Ракета должна была стартовать с космодрома Космического центра Кеннеди в среду, однако запуск был отложен из-за сильных ветров в верхних слоях атмосферы.
Миссия по выведению 6-тонного спутника Arabsat-6A на геостационарную орбиту в 36 000 км над Землей прошла безупречно.
Спутник создан для предоставления услуг телевидения, интернета, телефонии и безопасной связи клиентам на Ближнем Востоке.
Спустя менее 10 минут полета, в соответствии с графиком, от ракеты отделились три стартовых ускорителя.
Два из них, как и планировалось, благополучно приземлились на специально подготовленных площадках на мысе Канаверал под бурные аплодисменты зрителей. Третий, в соответствии с планом, сел на баржу в Атлантическом океане.
"Три из трех", – констатировал комментатор запуска.
У SpaceX есть две функционирующие ракеты: Falcon 9, совершившая в 2018 году 21 запуск и лидирующая на американском рынке, и Falcon Heavy, разработанная для доставки более тяжелой полезной нагрузки на более дальние орбиты.
Falcon Heavy эквивалентна трем Falcon 9 и имеет тягу в три раза больше.
После успешного тестового запуска контракты на запуск Falcon Heavy заключили ряд американских военных и частных клиентов, а НАСА допускает возможность использования ракеты в запланированных миссиях на Марс.
ВИДЕО: Зеленский бросил трубку во время разговора с Порошенко в прямом эфире
Кандидат в президенты Владимир Зеленский бросил трубку...
Компания SpaceX осуществила первый коммерческий запуск тяжелой ракеты-носителя
Компания SpaceX осуществила первый коммерческий запуск:...
Израильский космический аппарат разбился во время посадки на Луну (1)
Власти Израиля заявили о "поразительном успехе"...
Джулиану Ассанжу предъявили обвинения. Ему грозит до 5 лет тюрьмы (1)
Власти США предъявили основателю WikiLeaks Джулиану...
Евросоюз готов начать переговоры с США о свободной торговле (1)
После долгих споров страны Евросоюза готовы...
TOP новостей
Инспекторы могут постучаться в вашу дверь: планируют посетить 100 000 квартир и домов (62)
Почти год назад в Литве вступило в силу новое...
Мигранты из стран Балтии о Brexit: "Успел заскочить в последний вагон" (2)
Пока в коридорах Вестминстера и Брюсселя решается...
Помощь на замену асбестоцементного шифера в Литве – кто может претендовать, и какие требования (2)
Сельские жители в Литве с начала апреля 2019 года подают...
Какие штрафы можно получить за работу на собственном участке (10)
По традиции, апрель в Литве – месяц чистоты. Только...
Экономист: вызовы, связанные с сокращением финансирования ЕС, в Литве слишком драматизируют (40)
Какую карту бюджета на продолжительный срок нам...