По его словам, корпорация впервые в своей истории "удовлетворила незаконные требования российских властей". Волков выложил в Twitter скриншоты, указывающие, что некоторые ролики были заблокированы по "юридическим основаниям".

"Блокировка произошла в полночь, и мы считаем, что это является реакцией Google на письмо Центризбиркома — то есть они считают, что наши видео надо блокировать из-за "дня тишины", — пишет Волков, отмечая, что митинги "никак не нарушают "дня тишины", а письмо ЦИК "не является юридическим документом".

В посте Волкова на английском языке в Facebook говорится, что Google отключила более 40 рекламных объявлений.

"Чтобы продолжить показ рекламы, удалите все противозаконные материалы из своих объявлений и с сайтов или внесите требуемые изменения", — говорится в скриншотах с обоснованиями Google.

По словам Волкова, корпорация закрыла рекламную кампанию Навального даже в тех городах, где акции против пенсионной реформы согласованы, а выборы в воскресенье не проходят.

"Корпоративные юристы Google просто не понимают, что бывают ситуации — такие как нынешняя ситуация — и страны — такие как Россия — в которых требования властей весьма часто являются незаконными", — добавил соратник Навального. Сторонники оппозиционера написали жалобу Google и намерены обратиться в суд, сообщил Волков "Интерфаксу".

В пресс-службе корпорации агентству объяснили, что рассматривают "все обоснованные обращения от государственных органов" и напомнили, что рекламодатели должны действовать в соответствии с местным законодательством и рекламной политикой Google.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство проверит информацию о блокировке платной рекламы Навального, и подчеркнул, что пока не располагает подтверждением слов Волкова. "На слово мы никому не верим. Проверим эту информацию", — заявил Жаров.

В Роскомнадзоре также сообщили, что наблюдают за действиями Google и дадут им оценку после выборов в РФ 9 сентября. Отметим, что анонсы региональных штабов Навального о грядущих митингах против пенсионной реформы по-прежнему доступны в YouTube.

Напомним, 4 сентября Роскомнадзор, ЦИК, прокуратура и ФАС разослали письма в Google, предупредив компанию о недопустимости нарушения законов РФ о выборах. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил о случаях, "когда популярные сервисы и инструменты Google беспрепятственно становятся площадками, размещающими противоправный, незаконный контент, напрямую нарушающий нормы законодательства РФ по выборам".

Субботин отметил, что более 40 "специализированных YouTube-каналов в постоянном режиме ведут массированные акции с призывами нарушать российской закон", но не конкретизировал, каким образом. Ясность внес ЦИК, прямо обозначив, что претензии связаны с платной рекламой митингов Навального.

"Речь идет о том, что господин Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении 9 сентября, в день голосования, на Google рекламы массового мероприятия, которое носит политический характер", — объяснил член ЦИК Александр Клюкин.