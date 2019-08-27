Судья окружного суда Тэд Болкман (Thad Balkman) посчитал, что приемы маркетинга "Джонсон и Джонсон" способствовали опиоидной эпидемии, наводнив рынок обезболивающими.
После вынесения вердикта акции "Джонсон и Джонсон" выросли на 5%.
Дело, возбужденное генеральным прокурором Оклахомы Майком Хантером (Mike Hunter), стало первым среди сотен и тысяч судебных исков, по которому по которому было принято решение, возбужденных властями штата и местными органами власти против производителей и распространителей опиоидов.
Хантер стремился заставить "Джонсон и Джонсон" вылатить более 17 миллиардов долларов, чтобы помочь штату справиться с последствиями эпидемии в течение следующих 30 лет. Деньги должны были быть направлены на программы лечения и профилактики наркомании.
Суд состоялся после того, как производитель медикаментов Teva Pharmaceutical Industries договорилась о выплате 85 миллионов долларов ущерба штату Оклахома за несколько дней до того, как компания должна была предстать перед судом по обвинению в том, что она и другие производители лекарств помогли спровоцировать эпидемию опиоидов в США.
Некоторые юристы сравнивают дела, связанные с опиоидами с судебными процессами против табачной промышленности, которые привели к урегулированию вопроса в размере 246 млрд долларов в 1998 году.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в период с 1999 по 2017 год опиоиды были причиной почти 400 000 случаев смерти от передозировки.
По словам юристов штата, с 2000 года от передозировки опиоидами умерло около 6 000 жителей Оклахомы. Во время семинедельного судебного процесса, представители штата пытались доказать, что "Джонсон и Джонсон" вела многолетнюю маркетинговую кампанию, которая утаивала риски, связанные с вызыванием зависимости, чтобы увеличить финансовую выгоду.
"Джонсон и Джонсон" отрицает правонарушения. Компания заявила, что ее маркетинговые заявления базировались на научных фактах, и что произведенные болеутоляющие, составляли крошечную долю опиоидов, которые выписывались в штате.
Компания также отметила в своем заявлении, что с 2008 года ее обезболивающие препараты составляли менее 1 процента рынка США.
Юристы "Джонсон и Джонсон" утверждают, что дело основано на "радикальной" интерпретации законов штата.
"Джонсон и Джонсон" перед вынесением судье решения заявила, что штат пытался использовать законы для решения "сложной социальной проблемы", и что эта попытка была "ошибочной и юридически шаткой".
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