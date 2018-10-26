Следователи также изучили интернет-контакты Рослякова и выяснили, что молодой человек посещал сайты и форумы, где собирались поклонники серийных убийств и неонацисты. Кроме того, он был знаком с украинскими экстремистами (в онлайн-режиме играл с ними в Doom и другие компьютерные игры в жанре шутера) и в переписке задавал им вопросы, связанные с изготовлением бомб, пишет "Коммерсант".

Наиболее частными поисковыми запросами Рослякова были "дробовик", "террор", "террорист", "Сайга", "охолощенный, переоборудование", "ИГИЛ казни". Также молодой человек смотрел в интернете видео с кадрами расправ, например, расчленения людей. Свой аккаунт в твиттере Росляков назвал "Хочу умереть", а на аватар в телеграме поставил фото украинского серийного убийцы Анатолия Оноприенко.

Отец одного из одногруппников Рослякова Игорь Парасич заявил "Коммерсанту", что на первом курсе тот "неоднократно с восторгом" рассказывал его сыну про эстонский фильм "Класс", снятый по мотивам массового убийства в школе "Колумбайн". При этом, по словам источников "Коммерсанта" в силовых структурах, пока нет данных о том, что Росляков был связан с "колумбайн-движением".

При планировании убийства в керченском колледже Росляков скопировал некоторые особенности нападения в американской школе "Колумбайн". Ранее сообщалось, что государственным СМИ запретили проводить аналогии между атаками на керченский колледж и школу "Колумбайн".