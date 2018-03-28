Газета "Коммерсант" в среду, 28 марта, опубликовала презентацию о деле Скрипаля, которую представители иностранных посольств получили 22 марта. Презентация состоит из шести слайдов, Россия в ней названа "без малейшего сомнения" виновной в отравлении Скрипаля.

В ней сначала описывается хронология событий с 4 марта, когда в бессознательном состоянии были обнаружены Сергей и Юлия Скрипаль, затем само вещество "Новичок". Этот препарат разрабатывали только в России, и она не задекларировала его в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, говорится в презентации.

В документе указано, что "ни у одной страны, кроме России, нет необходимых возможностей и мотивов. Другого правдоподобного объяснения нет".

"Враждебные дела" и меры

В контакте с отравляющим веществом потенциально могли находиться 131 человек, обследование в госпитале прошел 51 человек. Расследованием инцидента занимаются 230 сотрудников антитеррористических подразделений и 180 военных, следует из презентации.

На пятом слайде приводится список "враждебных дел" России: убийство Александра Литвиненко, вторжение в Грузию, оккупация Крыма и дестабилизация Украины, крушение MH17 в Донбассе, вмешательство в выборы США, а также ряд хакерских атак.

На шестом слайде перечислены меры британского правительства: указание на ответственность России, демонтаж разведсети РФ в Британии, заморозка всех планируемых двухсторонних контактов, усиление пограничного контроля, борьба с криминалом и коррупцией и принятие новых законов.

Джон Хантсман о презентации

Презентация не сообщает практически никакой новой информации по сравнению с той, что была представлена британскими властями ранее, единственное отличие — переквалификация статуса Москвы из "с высокой долей вероятности" виновной стороны на виновную "без малейшего сомнения", подчеркивает "Коммерсант".

Один из участников брифинга посол США в РФ Джон Хантсман сказал изданию, что презентация качественная и что именно она убедила союзников Лондона выслать дипломатов РФ.

Реакция МИД РФ

"Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке", — написала представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook.

Ранее Москва неоднократно отрицала свою причастность к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.

AFP: Лондон поделился секретной информацией

Лондон передал своим союзникам секретные данные беспрецедентного уровня, сообщает AFP со ссылкой на источник в правительстве Великобритании. По информации агентства, именно это привело к тому, что страны решили выслать дипломатов РФ.

Более 20 стран выслали всего более 140 дипломатов РФ, проявив таким образом солидарность с Великобританией в связи с делом Скрипаля.