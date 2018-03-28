Газета "Коммерсант" в среду, 28 марта, опубликовала презентацию о деле Скрипаля, которую представители иностранных посольств получили 22 марта. Презентация состоит из шести слайдов, Россия в ней названа "без малейшего сомнения" виновной в отравлении Скрипаля.
В ней сначала описывается хронология событий с 4 марта, когда в бессознательном состоянии были обнаружены Сергей и Юлия Скрипаль, затем само вещество "Новичок". Этот препарат разрабатывали только в России, и она не задекларировала его в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, говорится в презентации.
В документе указано, что "ни у одной страны, кроме России, нет необходимых возможностей и мотивов. Другого правдоподобного объяснения нет".
"Враждебные дела" и меры
В контакте с отравляющим веществом потенциально могли находиться 131 человек, обследование в госпитале прошел 51 человек. Расследованием инцидента занимаются 230 сотрудников антитеррористических подразделений и 180 военных, следует из презентации.
На пятом слайде приводится список "враждебных дел" России: убийство Александра Литвиненко, вторжение в Грузию, оккупация Крыма и дестабилизация Украины, крушение MH17 в Донбассе, вмешательство в выборы США, а также ряд хакерских атак.
На шестом слайде перечислены меры британского правительства: указание на ответственность России, демонтаж разведсети РФ в Британии, заморозка всех планируемых двухсторонних контактов, усиление пограничного контроля, борьба с криминалом и коррупцией и принятие новых законов.
Джон Хантсман о презентации
Презентация не сообщает практически никакой новой информации по сравнению с той, что была представлена британскими властями ранее, единственное отличие — переквалификация статуса Москвы из "с высокой долей вероятности" виновной стороны на виновную "без малейшего сомнения", подчеркивает "Коммерсант".
Один из участников брифинга посол США в РФ Джон Хантсман сказал изданию, что презентация качественная и что именно она убедила союзников Лондона выслать дипломатов РФ.
Реакция МИД РФ
"Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке", — написала представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook.
Ранее Москва неоднократно отрицала свою причастность к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.
AFP: Лондон поделился секретной информацией
Лондон передал своим союзникам секретные данные беспрецедентного уровня, сообщает AFP со ссылкой на источник в правительстве Великобритании. По информации агентства, именно это привело к тому, что страны решили выслать дипломатов РФ.
Более 20 стран выслали всего более 140 дипломатов РФ, проявив таким образом солидарность с Великобританией в связи с делом Скрипаля.
"Металл плавился, что говорить про людей": монолог человека, потерявшего в Кемерове семью (5)
Во вторник утром в Кемерове прошел стихийный митинг,...
Aвтор "русского досье" на Трампа: экс-министр печати РФ Лесин был забит до смерти (15)
Бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил,...
"Коммерсант" показал презентацию Лондона по Скрипалю (122)
Опубликована презентация о деле Скрипаля, которую...
Китай подтвердил приезд в страну Ким Чен Ына и заявил о готовности КНДР к денуклеаризации (16)
Спустя два дня спекуляций и сообщений в СМИ о тайном...
Латвия предоставила убежище российскому гражданину, работавшему с Ходорковским (9)
Латвия предоставила убежище российскому гражданину,...
TOP новостей
Бывший генерал ВС США призывает вернуть американских военных в страны Балтии (18)
Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе...
Ситуация неконтролируема: предлагают кардинальное, однако непопулярное решение
По данным Литовской службы дорожной полиции, начало...
Из-за снижения числа путешественников пустуют пограничные КПП (100)
Литва хочет изменить время работы...
На месте стадиона "Жальгирис" построена новая гостиница (6)
На столичной улице Ринктинес вскоре будет открыта...
Юристы: помощь государства семьям с жильем может быть дискриминационной
Юристы Сейма критикуют предложение правительства...