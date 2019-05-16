В общем, проектами предлагалось провести инаугурацию Зеленского с 17 мая и до конца месяца.

Среди нардепов, которые регистрировали проекты постановлений относительно инаугурации, Сергей Мищенко (19 мая), Виктор Балога (19 мая), Виталий Куприй (20 и 26 мая), Сергей Каплин (19 мая), Владимир Куренной (17 мая).

В то же время, нардеп Андрей Тетерук заявил, что "Народный фронт" и еще несколько депутатских сил предлагают провести инаугурацию 28 мая.

Тетерук регистрировал проект постановления вместе с Бориславом Березой.

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Павел Пинзеник назвал все постановления мотивированными.

По его словам, они в рамках закона предлагают провести инаугурацию в 30-дневный срок после публикации официальных результатов выборов.

Пинзеник отметил, что комитет не имеет полномочий призывать или определять дату инаугурации.

Теперь на заседании Верховная Рада будет проголосовать в поддержку того или иного постановления.

По словам Пинзеника, по регламенту, Рада будет голосовать за постановление по очереди, в порядке даты регистрации, как только какое-то из постановлений наберет 226 голосов, следующие рассматриваться не будут.

Первым свой проект постановления зарегистрировал нардеп Мищенко.

Если ни одно из предложенных постановлений не наберет нужного количества голосов, то решение о дате инаугурации может принять спикер ВР Андрей Парубий.

Ранее Парубий заявил, что Рада будет принимать решение относительно даты инаугурации на основе рекомендаций комитета 16 мая после того как рассмотрит закон о Госбюро расследований.

У Зеленского обдумывают вопрос роспуска Верховной Рады до осенних выборов в парламент.

При этом сам Зеленский заявил, что говорить о роспуске ВР еще рано, поскольку полномочий президента он еще не имеет.

Ранее Парубий намекнул, что по Конституции Зеленский может распустить Раду до 27 мая.

По Конституции президент имеет право распустить Верховную Раду и назначить внеочередные выборы, но не менее чем за полгода до окончания срока полномочий парламента. Очередные выборы Рады назначены на 27 октября.

Назначением инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая часть депутатов решила "насолить украинскому народу" и создала проблемы для зарубежных гостей.

Об этом заявил советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Часть народных депутатов решили пойти по любому пути, лишь бы не поддержать предложения президента страны (Зеленского – ред.) и тех граждан Украины, которые его поддержали на выборах", - сказал он.

Кроме того, Разумков считает, что парламент создал огромный дискомфорт для жителей Киева, назначив инаугурацию не на выходной день, а на первый день рабочей недели.

Он убежден, что и приглашенным международным делегациям было бы гораздо удобнее подстроиться под выходной день и скорректировать свои графики.

По мнению Разумкова, таким решением часть народных депутатов вредит имиджу Украины.

14 мая Зеленский возмутился из-за того, что комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате его инаугурации.

10 мая Зеленский обратился к ВР с требованием принять дату инаугурации 19 мая.

На 19 мая этого года приходится День памяти жертв политических репрессий.