Речь идет о документе под названием "О предотвращении злонамеренной активности России в области терроризма" (Stopping Malign Activities from Russian Terrorism Act). Автором законопроекта выступил сенатор от Колорадо Кори Гарднер.

Инициатива "обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной - спонсором терроризма", а также следует ли объявить иностранными террористическими организациями вооруженные пророссийские формирования ДНР и ЛНР на востоке Украины, которых прямо или косвенно поддерживает РФ. После голосования в комитете законопроект будет рассматриваться Сенатом полного состава.

Решение на этот счет руководитель Госдепартамента должен представить законодателям не позднее чем через 90 дней после даты возможного принятия законопроекта. Он сначала должен получить одобрение в Сенате, а затем в Палате представителей. В случае прохождения в обеих палатах Конгресса документ отправится на подпись президенту США Дональду Трампу, отмечает РБК.

В составляемый внешнеполитическим ведомством США список стран - спонсоров терроризма входят на данный момент Иран, КНДР, Сирия и Судан. Внесение страны в этот перечень означает, что другие государства или иностранцы могут попасть под американские санкции в случае заключения с ней торговых сделок.

Добавим, год назад в Сенате уже готовили похожий документ "Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018". Текст документа, подготовленный сенаторами Линдси Грэмом, Робертом Менендесом, Кори Гарднером и Беном Кардиным, начинался фактически с обращений к президенту Дональду Трампу. В частности, его призывали поддержать усилия по противодействию вмешательству "со стороны правительства России или других иностранных игроков в деятельность госучреждений США, а также в демократические процессы в стране".

Второе пожелание - "публично призвать правительство России вернуть Крым под контроль правительства Украины, а также призвать отказаться от поддержки насилия на востоке Украины со стороны сепаратистов". В этом пункте речь также шла об "оккупации и поддержке сепаратистов" на территориях Грузии и Молдавии. Также авторы проекта требовали от президента призвать Москву отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада, который продолжает "совершать военные преступления".

Документ также содержал крайне жесткое предложение по рассмотрению США вопроса о признании России "государством, спонсирующим терроризм". С одной стороны, эта формулировка выглядела как предварительная заявка на кампанию в ООН по исключению России из числа постоянных членов Совета Безопасности, с другой стороны, именно под этим флагом с 1983 года вводились усиленные антииранские санкции.

Кроме того, законопроект предполагал объединение всех антироссийских санкций, от "украинских" до "кибертеррористических", в единый механизм. Для координации этого процесса в правительстве США предлагается ввести "санкционный координационный офис", который предполагает координацию санкций с Евросоюзом. Также предлагалось создать еще одну структуру, "Национальный объединенный центр для ответа на гибридные угрозы", задачей которого будет системная борьба с попытками влияния Российской Федерации в мире и в США.

Обвинения в поддержке террористов стали звучать в адрес России особенно громко в последние годы. Этому предшествовал политический кризис на Украине. В конце 2013-го и в начале 2014 года в Киеве начались массовые акции протеста после того, как власти притормозили процесс евроинтеграции. Многомесячный массовый протест вылился в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. После того как участникам акций удалось захватить ряд административных зданий, а подавить протест не удалось даже применением огнестрельного оружия, президент Виктор Янукович в конце февраля сбежал за пределы Украины и нашел убежище в России.

Уже в марте 2014 года при участии российских военных была осуществлена смена власти в украинском Крыму, а затем проведен референдум по вопросу присоединения к России. "Благодаря высоким морально-волевым качествам, хорошей подготовке и выдержке офицеров и солдат удалось в мирной и спокойной обстановке провести референдум. Население Крыма, оценив корректность и высокую профессиональную подготовку личного состава Вооруженных сил, с благодарностью назвало российских военнослужащих "вежливыми людьми", - говорилось в докладе Минобороны РФ, который в конце 2014 года заслушал Владимир Путин.

В референдуме приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.

Крым стал плацдармом для дальнейших попыток дестабилизировать ситуацию на Украине с помощью различных пророссийских сил. Именно с территории полуострова в Донбасс прибыл вооруженный отряд полковника ФСБ в отставке Игоря Гиркина (Стрелкова), который занял пост министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Однако российская сторона на разных уровнях неоднократно заявляла, что не имеет никакого отношения к происходящему в соседней стране. Все утверждения официального Киева о "вмешательстве России" в конфликт в Донбассе и наличии там якобы российских войск Москва называла "пропагандистской фальшивкой". Тем не менее, факт присоединения Крыма к России, то есть нарушения территориальной целостности Украины, отрицать было невозможно.

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов не признала российскую принадлежность Крыма. Позицию России поддержали лишь Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

В связи с территориальным спором вокруг Крыма Украина, США, Евросоюз и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым общественных деятелей и ведущих бизнес на полуострове компаний, как из России, так и из других стран. Страх перед новыми санкциями оказался настолько велик, что в Крыму и спустя 5 лет после его отторжения от Украины отказываются работать даже гиганты российского бизнеса, тесно связанные с государством (например, Сбербанк). Однако Москва считает, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда. "Вопрос закрыт навсегда; там был проведен референдум", - сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.