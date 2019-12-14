Комитет по делам юстиции Палаты представителей США проголосовал за статьи обвинения против президента Дональда Трампа по делу об импичменте. В пятницу, 13 декабря, это решение поддержали 23 конгрессмена-демократа, против высказались 17 республиканцев.
Трампу инкриминируют нарушение двух статей - злоупотребление властью с целью заставить иностранное государство вмешиваться в политику США, а также "беспрецедентное" препятствование расследованию Конгресса. Голосование по обеим статьям проводилось по отдельности.
Белый дом раскритиковал решение комитета по юстиции
Белый дом назвал итоги голосования в комитете по делам юстиции "отчаянным фарсом". Президент рассчитывает на справедливое рассмотрение дела в Сенате и надлежащее судебное разбирательство, заявила после голосования представитель Белого дома Стефани Гришэм.
На следующей неделе обвинения в адрес Трампа будут рассмотрены полным составом Палаты представителей. В случае утверждения обвинительного заключения и вынесения импичмента оно будет передано на рассмотрение Сената. Для отстранения Трампа от должности необходимы голоса двух третей сенаторов, однако с начала 2019 года республиканцы обладают в Сенате большинством голосов в 53 места из 100, поэтому лишение Трампа президентского поста крайне маловероятно.
Дело об импичменте Трампа
Контролируемая демократами Палата представителей одобрила резолюцию об импичменте 31 октября. Скандал с возможным давлением на Зеленского получил название "Ukrainegate". Зеленский утверждает, что давления на него не оказывалось. В свою очередь Трамп назвал расследование в рамках процедуры импичмента "величайшим мошенничеством в истории американской политики".
Президента США подозревают в том, что во время телефонной беседы с президентом Украины он пытался вынудить его начать расследование против вероятного соперника Трампа на грядущих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления якобы использовались возможное приглашение Зеленского с визитом в США и военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов.
В истории США импичмент был вынесен президенту дважды - 1868 году в отношении Эндрю Джонсона и в 1998 году против Билла Клинтона. Оба дела потерпели поражение в Сенате.
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