Комитет по разведке Конгресса выдвинул обвинения против Трампа

Cпециальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал во вторник, 3 декабря, доклад по итогам расследования в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

В нем утверждается, что Трамп воспользовался своими полномочиями, чтобы попытаться обеспечить вмешательство Украины в президентские выборы в США 2020 года. В частности, Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против сына своего политического соперника на грядущих выборах Джо Байдена, обещая за это выделение американской военной помощи.

Трамп, по версии авторов доклада, также организовал беспрецедентную кампанию с целью помешать расследованию Конгресса. Комитет по разведке смог собрать нужные доказательства только, благодаря "патриотизму и смелости государственных служащих".

Доказать вопреки отсутствию доказательств

В Белом доме уже заявили, что доклад "не содержит никаких доказательств" вины Трампа. "Этот доклад не отражает ничего, кроме их разочарования. Доклад председателя Шиффа (глава спецкомитета по разведке - Ред.) выглядит, как выдумки сидящего в подвале блогера, пытающего доказать что-то, вопреки отсутствию доказательств", - заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

4 декабря начнутся слушания в рамках подготовки импичмента в комитете по вопросам судопроизводства Палаты представителей. Ранее стало известно, что ни Трамп, ни его адвокаты не придут на слушания, пока не будут названы свидетели и пока комитет не гарантирует беспристрастный процесс.