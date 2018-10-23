Комитет ООН по правам человека заявил во вторник, что введенный Францией запрет на ношение никаба – исламского головного убора, закрывающего лицо, – является нарушением прав человека.
© Reuters/Scanpix

Франции не удалось обосновать свой запрет, и она должна пересмотреть соответствующий закон, говорится в заявлении комитета.

"В частности, комитет не убедило утверждение Франции, что запрет закрывать лицо был необходимым и соразмерным с точки зрения обеспечения безопасности или для достижения цели “жить вместе” в обществе", – говорится в заявлении.

Комитет, состоящий из независимых экспертов, которые отслеживают соблюдение Международного пакта о гражданских и политических правах, сообщил, что у Франции есть 180 дней, чтобы отчитаться о принятых мерах.

"Голос Америки"
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