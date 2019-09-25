Третий дополнительный протокол к принятой ООН Конвенции о правах ребенка допускает подачу так называемых индивидуальных жалоб. Как правило, перед направлением подобных заявлений в ООН необходимо полностью использовать возможности национальной судебной системы. Исключения допустимы, если дело касается глобальной проблемы или рассмотрение жалобы в национальных судах займет слишком долгое время.
Эксперты комитета трижды в год собираются на заседания в Женеве. Их рекомендации не носят обязывающий характер.
Инициатор движения Fridays For Future
Грета Тунберг и еще 15 подростков из нескольких стран 23 сентября подали жалобу на власти своих государств. По мнению ребят, эти страны не предпринимают достаточных усилий для борьбы с изменениями климата, а, значит, нарушают принятую ООН Конвенцию о правах ребенка. В тот же день девушка в ходе выступления на саммите ООН по климату в Нью-Йорке обвинила мировых лидеров в "пустой болтовне" и добавила, что те "украли ее мечты и детство".
Шведская школьница в августе 2018 года начала акции протеста под девизом "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future), призывая к более эффективной защите климата. Всего за несколько месяцев климатические протесты переросли в глобальное молодежное движение.
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