В докладе комитета, обнародованном в пятницу, 27 апреля, не ставится под сомнение сам факт вмешательства Москвы в выборы в США, а также в дела других государств и международных организаций на протяжении последних десяти лет.

В документе, однако, отмечается, что оба избирательных штаба — и действующего президента США Трампа и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Хиллари Клинтон — совершали необдуманные действия: к примеру, окружение Трампа встречалось с россиянами, ожидая получить от них компромат на Клинтон, а демократы заказали сбор информации, в том числе из российских источников, которая в итоге попала в "досье Трампа".

Значительная часть доклада заретуширована по требованию спецслужб. Члены комитета полагают, что из документов вымарано слишком много информации. Основная часть доклада занимает около 130 страниц, еще более 100 страниц занимают приложения с копиями различных документов.

Целенаправленные операции по оказанию влияния

Члены комитета раскритиковали часть доклада американских спецслужб от января 2017 года, касавшуюся стратегических целей вмешательства (там утверждалось, что целью российского вмешательства было помешать избранию Хиллари Клинтон и помочь Трампу). В докладе утверждается, что главной целью кампании было "посеять рознь среди американцев".

"Кремль эксплуатирует открытость, свободу слова и уважение к праву в западных демократиях, совершая целенаправленные, многоплановые операции по оказанию влияния на своих соперников", — утверждается в докладе.

Помимо американских спецслужб, собственные расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы в США вели комитеты по разведке обеих палат Конгресса. Россия категорически отрицает, что пыталась влиять на президентские выборы в США.