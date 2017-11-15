За принятие документа высказались представители 71 страны, 25 проголосовали против, 77 воздержались, сообщает Deutsche Welle.
В конце октября Украина внесла в ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. В ней, в частности, содержится призыв незамедлительно отменить запрет деятельности Меджлиса крымско-татарского народа и объявление его экстремистской организацией, а также аннулировать решение о запрещении въезда в Крым лидерам Меджлиса.
В резолюции также указывается на необходимость обеспечения обучения на украинском и крымско-татарском языках и доступа на полуостров международных организаций. В декабре документ должен быть вынесен на всеобщее голосование Генеральной ассамблеи ООН.
Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что проект резолюции ООН по нарушению прав человека в Крыму не отвечает сути вопроса, и посоветовал Киеву перестать "заниматься ерундой", сообщает РИА "Новости".
"Мы спокойно к этому относимся. Это уже система, не разобравшись в сути вопроса, не вникнув, не изучив, не поняв процессы, которые происходят, принимаются какие-то решения. Удивляет позиция стран, которые голосуют за то, чего сами не понимают и не знают", — сказал Фикс.
Вице-спикер парламента Крыма отметил, что на полуострове очень строго относятся к соблюдению прав человека, а многочисленные зарубежные делегации посетили полуостров и убедились в динамичном развитии региона и уважительном отношении друг к другу всех народов, проживающих в Крыму.
"Украине пора прекратить заниматься ерундой, спекулируя крымским вопросом на международной арене. Но к этому нужно относиться спокойно, как говорят: "Собака лает, а караван идет". Причем идет уверенно, так как в российском Крыму создаются достойные условия жизни", — сказал он.
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