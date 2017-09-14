Возглавляющий разбирательство судья Мартин Мур-Бик, которому премьер-министр страны Тереза Мэй поручила вести расследование, заявил, что намерен предоставить ответ на вопрос, "каким образом подобная катастрофа могла произойти в XXI веке". По словам Мур-Бика, промежуточный отчет будет опубликован к началу апреля 2018 года.
Расследующая трагедию комиссия должна будет установить причины быстрого распространения огня, а также дать оценку соблюдению правил пожарной безопасности при строительстве здания и действиям властей и спасательных служб при спасении и эвакуации людей.
Слушания дела будут проходить со свидетельскими показаниями всех желающих, сообщил Мур-Бик. Некоторым свидетелям будет предоставлен статус "основного участника", позволяющий ознакомиться с доказательствами. Кому именно будет присвоен этот статус, решит следствие.
Пожар в высотном здании Grenfell Tower в лондонском районе Кенсингтон вспыхнул 14 июня. Причиной трагедии полиция назвала короткое замыкание в морозильной камере холодильника одного из жильцов.
По предварительным данным следствия, стремительному распространению огня способствовала плохая изоляция и не отвечающая требованиям безопасности облицовка здания. В Grenfell Tower проживали от 400 до 600 человек. Тушение огня продолжалось более двух суток. Полиция возбудила уголовное дело по статье "убийство по халатности".
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