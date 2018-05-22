Комиссия по делам Европейского союза поддерживает сохранение курса Грузии на НАТО и ЕС

По словам председателя комиссии Тоомаса Витсута, из стран восточного партнерства Грузия наиболее близка к Европе, но государству предстоит решить еще множество сложных вопросов. ”Цель визита делегации — получить информацию о текущей ситуации и перспективах развития в Грузии, — сказал Витсут. — Эстония по-прежнему поддерживает стремления Грузии стать частью Европейского союза и готова делиться любым опытом по проведению реформ и организации административной работы”.

По словам Витсута, в сложившейся ситуации с безопасностью важно, чтобы Грузия продолжила принимать меры для вступления в НАТО. Эстония это всесторонне поддерживает.

Сегодня делегация комиссии встретится с первым вице-спикером парламента Грузии Тамар Чугошвили, руководителем комитета по интеграции с Европой Тамар Хулордавой и руководителем комитета по иностранным делам Софио Кацаравой.

Завтра делегация посетит административную контрольную полосу между Грузией и Абхазией. Члены комиссии также встретятся с заместителем министра иностранных дел Грузии Вахтангом Махароблишвили и директором инфоцентра НАТО и ЕС Нино Болквадзе. Помимо этого, делегацию также примут члены группы парламента Грузии по парламентским связям с Эстонией.

Делегацией комиссии по делам Европейского союза руководит Тоомас Витсут. В группу также входят Моника Хауканымм, Тармо Круузимяэ, Яак Мадисон и Лийза Овийр.