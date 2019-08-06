Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович написала открытое письмо главе МВД России Владимиру Колокольцеву с призывом "пересмотреть методы и критерии, применяемые сотрудниками полиции для определения и задержания лиц во время мирных собраний". Письмо было опубликовано в понедельник, 5 августа, на сайте СЕ.

Миятович пишет, что даже принимая к сведению тот факт, что акция оппозиции "не была должным образом согласована с московскими городскими властями", а также имели место "единичные случаи спонтанно возникающего насилия", это не оправдывает жестокий разгон собрания. "Учитывая многочисленные сообщения о чрезмерном применении силы сотрудниками правоохранительных органов во время протестов 27 июля 2019 года, я настоятельно призываю Вас обеспечить, чтобы сотрудники полиции, занимающиеся поддержанием общественного порядка, прошли надлежащую подготовку в соответствии со стандартами в области прав человека, особенно праву не подвергаться насилию", - пишет комиссар.

Миятович просит Колокольцева предоставить ей информацию о том, "были ли проведены какое-либо проверки в отношении сотрудников правоохранительных органов, допустивших нарушение прав человека во время акций протеста в Москве 27 июля". Особое беспокойство комиссара вызывает использование силовиками масок, что делает невозможной идентификацию сотрудников, виновных в чрезмерном применении силы.

"Задержание может быть использовано только в том случае, если это абсолютно необходимо для предотвращения совершения серьезных уголовных преступлений, а протестующие не должны содержаться под стражей исключительно за выражение несогласия с действиями полиции во время публичного мероприятия", - пишет она.

Возвращение России в ПАСЕ

В конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) решила подтвердить полномочия российской делегации без всяких ограничений. Российским депутатам предоставлены все права для участия в работе ассамблеи: право голосовать, выступать, избираться в руководящие органы ПАСЕ, возглавлять комитеты и входить в состав мониторинговых миссий. ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в апреле 2014 года за аннексию Крыма. В знак протеста российские депутаты не принимали участия в работе ассамблеи с 2016 года.

Акции протеста в Москве

Масштабные акции протеста в Москве начались после того, как окружные избирательные комиссии отказали в регистрации целому ряду независимых кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в Мосгордуму. Отказы получили юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, муниципальные депутаты Тимирязевского района Юлия Галямина и района Зюзино Константин Янкаускас, директор ФБК Иван Жданов и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.