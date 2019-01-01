Продюсер Владимир Зеленский сказал, что в сложившейся ситуации у каждого украинца есть три пути. Первый - жить как живешь и плыть по течению, второй - уехать за рубеж на заработки и третий - который выбрал он, пишет РБК.

Третий путь состоит в том, чтобы "попробовать самому что-то изменить в стране". "И я для себя выбрал именно его", - добавил стендап-комик.

"В отличие от наших "великих" политиков я не хотел давать вам пустые обещания. И сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины и сразу выполняю: я иду в президенты Украины", - сказал шоумен.

Примечательно, что ради политического заявления комика телеканал подвинул в сетке вещания новогоднее поздравление действующего президента Украины Петра Порошенко. Трансляция речи главы государства состоялась уже в новом году. Порошенко умолчал о президентских амбициях, сосредоточив внимание на вопросе получения томоса об автокефалии украинской церкви, которое должно состояться 6 января 2019 года. Это событие президент считает ключевым для украинцев. Порошенко также пообещал вернуть Донбасс и Крым.

Избирательная кампания на Украине официально началась 31 декабря. Она продлится 90 дней, а голосование состоится 31 марта. Регистрация кандидатов должна завершиться до 8 февраля.

Владимир Зеленский давно является участником рейтингов популярности кандидатов в президенты, хотя официально о намерении баллотироваться на должность главы государства он не объявлял. По данным агентства "Рейтинг" от 26 декабря, сейчас среди возможных кандидатов лидирует глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. За нее готовы проголосовать более 20% избирателей. Вторую строчку занял Зеленский с результатом 13,4% голосов. А действующий президент Украины Петр Порошенко занимает третье место с результатом 11,1%.

Добавим, Владимира Зеленского называют человеком, близким к Игорю Коломойскому - одному из самых богатых бизнесменов Украины с состоянием около миллиарда долларов. Коломойскому же принадлежит и канал "1+1", транслировавший предвыборное выступление комика.

Ранее пресса писала, что участие Зеленского в президентских выборах - уже принятое решение. "Зеленский идет на выборы, однако до последнего будет тянуть с заявлением про официальный старт", - говорил источник из близкого окружения бизнесмена Игоря Коломойского.

Руководителем штаба, по предварительным данным, назначен Игорь Баканов, он же - формальный глава созданной в прошлом году партии "Слуга народа". Баканов с 2013 года руководит предприятием ООО "Квартал 95", вместе с Зеленским и его супругой Еленой фактически управляет этим проектом.

Кампания Зеленского пока строится почти полностью вокруг нового сезона сериала "Слуга народа". Сериал будет показан по телеканалу "1+1" в марте 2019 года, то есть как раз накануне выборов, что, безусловно, само по себе станет мощнейшим пиаром кандидата, утверждает ТАСС.