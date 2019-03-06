В своем выступлении на заседании Комитета по делам вооруженных сил Сената США, генерал Кертис Скапаротти, командующий Вооруженными силами США в Европе и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, назвал Россию главной угрозой стабильности на континенте. Он рекомендовал правительству США увеличить военный контингент в Европе.

По словам Скапаротти, в особенности он обеспокоен недостаточными возможностями в сфере разведки и мониторинга, а также сокращением военного преимущества НАТО в открытом море.

"Я попросил еще два эсминца", - сказал генерал законодателям, добавив, что увеличение сил флота критически необходимо, "если мы хотим сохранить преимущество на море". Это особенно важно, учитывая модернизацию и рост российского ВМФ, в том числе, увеличение числа российских подводных лодок у берегов Европы и в других регионах, отметил Скапаротти.

Генерал добавил, что Европа по-прежнему остается в фокусе внимания Кремля.

"Москва стремится усилить свое влияние на страны, расположенные вдоль периферии, разрушить солидарность в НАТО и подорвать... международный порядок", - говорится в заявлении Скапаротти. Генерал напомнил, что Россия также увеличивает свое влияние в Азии, в частности, в Сирии и Афганистане.

Скапаротти сообщил законодателям, что американские военные тесно сотрудничают с европейскими союзниками, включая Польшу, Румынию, Болгарию и государства Балтии, в сфере создания потенциала для отражения возможной российской агрессии.

Он добавил, что в Пентагоне рассматривают новые варианты оказания поддержки Украине, которая уже стала жертвой российской агрессии. По словам Скапаротти, Киеву уже была оказана военная помощь (в основном нелетального характера) на общую сумму в 1 млрд долларов. По заявлению американского генерала, теперь США могут передать Украине снайперское вооружение, боеприпасы и морские боевые системы.