Командующий базой США в Гуантанамо снят с поста

Командующий военной базой США в Гуантанамо на Кубе контр-адмирал Джон Ринг снят со своего поста в связи с "потерей доверия к его способности нести командование", сообщило в воскресенье, 28 апреля, Южное командование ВС США.
Как уточняется в сообщении, контр-адмирал покинул свой пост еще 27 апреля. Более точных деталей, связанных с увольнением Ринга, названо не было. Позже представитель Южного командования сообщил, что решение о снятии Ринга было принято в результате длившегося несколько месяцев расследования.
Джон Ринг занял пост командующего базой в Гуантанамо, где расположена специальная тюрьма для содержания подозреваемых в терроризме, в апреле 2018 года. Теперь его место займет бывший заместитель командующего бригадный генерал Джон Хасси.
Тюрьма в Гуантанамо
Тюрьма в Гуантанамо была создана после терактов в США 11 сентября 2001 года. Там содержатся предполагаемые мусульманские террористы, в отношении которых не ведутся официальные уголовные дела. Власти США не раз подвергались критике за чрезмерно жесткие условия содержания заключенных и пытки по отношению к ним.
Барак Обама намеревался закрыть тюрьму в 2009 году после вступления в должность президента, но Конгресс США, большинство в котором имели республиканцы, воспротивился этому. В январе 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым тюрьма в Гуантанамо не будет закрыта. С мая 2018 года в Гуантанамо содержатся 40 заключенных.
С момента открытия тюрьмы там содержалось девять российских граждан, которых подозревали в связях с "Аль-Каидой" и движением "Талибан". В 2004 году Россия добилась экстрадиции семерых из них. В январе 2017 года последний из российских заключенных Гуантанамо Равиль Мингазов, который провел там более 14 лет, был депортирован в ОАЭ.
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