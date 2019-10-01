Штаб ВМС Швеции уже располагался на этой базе в конце прошлого столетия. Теперь, спустя 25 лет, военно-морские силы Швеции вновь будут получать команды оттуда.
Как рассказал шведский аналитик Никлас Гранхольм, решение о возвращении на эту базу было принято в связи с "российской угрозой".
"Русские могут использовать мощное оружие, требующее уровня защиты, который может обеспечить только Муске, — заявил он. — Возвращение на базу можно воспринимать как оборонительный шаг против усиливающейся военной мощи России".
База, расположенная на острове Муске, была построена после Второй мировой войны. Она предназначалась для базирования подводных лодок и небольших кораблей в условиях ядерной войны. В последнее время база использовалась как гражданская верфь и вспомогательная стоянка для флота.
Командование шведского флота уходит под землю из-за "российской угрозы"
Военно-морские силы (ВМС) Швеции перенесли свою...
ПАСЕ на этой неделе обсудит протесты в Москве (44)
Парламентская ассамблея Совета Европы ( ПАСЕ ) в...
Украина решила бойкотировать осеннюю сессию ПАСЕ из-за России (12)
Новая делегация Верховной рады Украины решила не...
Борис Джонсон просит ЕС исключить новую отсрочку "Брекзита" (2)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просит...
TOP новостей
Новые обещания пенсионерам: в следующем году пенсии в Литве значительно вырастут (15)
Министр социальной защиты и труда Литвы Линас...
"Островецкие учения" вскрыли проблему: не все жители получили уведомления об угрозе
1 октября в 10.15 ч. Министерство внутренних дел Литвы в...
В Клайпеде активизировалась банда подростков: на детей нападают даже в школах (2)
"Один из школьников даже лежал в больнице, его избили...
Выпить на работе не получится: литовцы разработали оборудование для подсчета промилле и рабочего времени (30)
Литовский стартап не только нашел способ выяснить,...
Адамкус рассказал о состоянии здоровья своей супруги (8)
Экс-президент Литвы Валдас Адамкус рассказал порталу...