Командование шведского флота уходит под землю из-за "российской угрозы"

Штаб ВМС Швеции уже располагался на этой базе в конце прошлого столетия. Теперь, спустя 25 лет, военно-морские силы Швеции вновь будут получать команды оттуда.

Как рассказал шведский аналитик Никлас Гранхольм, решение о возвращении на эту базу было принято в связи с "российской угрозой".

"Русские могут использовать мощное оружие, требующее уровня защиты, который может обеспечить только Муске, — заявил он. — Возвращение на базу можно воспринимать как оборонительный шаг против усиливающейся военной мощи России".

База, расположенная на острове Муске, была построена после Второй мировой войны. Она предназначалась для базирования подводных лодок и небольших кораблей в условиях ядерной войны. В последнее время база использовалась как гражданская верфь и вспомогательная стоянка для флота.