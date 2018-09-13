"Могу с уверенностью сказать, что экипаж не имеет никакого отношения к этому. Я считаю постыдным, что кто-то тратит время на предположения, что члены команды на орбите были вовлечены в это", — отметил Фьюстел. Он добавил, что экипаж своевременно обнаружил и ликвидировал повреждение.
Роскосмос подозревает американцев?
В среду утром стало известно, что Роскосмос подозревает американцев в разгерметизации корабля "Союз". По информации газеты "Коммерсант", такую версию выдвинула специальная комиссия ведомства. Американцы якобы пытались добиться таким образом досрочной посадки на Землю из-за болезни одного из членов экипажа, который смог бы дома продолжить полноценное лечение.
По словам источника издания, в случае острой медицинской необходимости американцам пришлось бы оплачивать новый рейс на МКС. В настоящий момент Роскосмос продолжает расследование.
Рогозин против "распространения домыслов"
"Распространение домыслов и слухов вокруг произошедшего на МКС не помогает работе экспертов Роскосмоса и направлено на подрыв товарищеских отношений в коллективе космической станции. До завершения работы специальной комиссии Роскосмоса любые утверждения со ссылкой на "источники" неприемлемы", — написал глава ведомства Дмитрий Рогозин в своем Facebook.
Утечка воздуха на МКС была обнаружена 30 августа, ее вызвала микротрещина размером около 1,5 миллиметра в обшивке бытового отсека корабля "Союз МС-09". Дыру заделали герметиком. В СМИ также фигурируют такие версии, как попадание микрометеорита и брак при производстве отсека.
Российские СМИ: Япония отвергла предложение Путина; моста на Сахалин не будет
В обзоре российских газет за 13 сентября: Россия и...
ООН: после аннексии в Крыму насильственно исчезли 42 человека, никого не наказали (2)
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в...
В Калифорнии мужчина убил пять человек и застрелился
В американском штате Калифорния мужчина вечером в...
Командир МКС отрицает причастность астронавтов США к порче "Союза" (2)
Командир МКС Эндрю Фьюстел заявил, что американцы не...
В Болгарии подозревают российские спецслужбы в прослушке лидеров ЕС (1)
В Болгарии подозревают российские спецслужбы в...
TOP новостей
Водители нашли проблему: из-за неисправной техники - тысячные штрафы (7)
"Это что-то нереальное". Так ситуацию на Калварийском...
СМИ, общество и государство объединились для борьбы с дезинформацией (49)
13 сентября в Центре современного искусства официально...
"Мы были в Солсбери как туристы": подозреваемые в отравлении Скрипалей дали интервью (126)
Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых...
Горсовет Клайпеды обратится в суд по поводу импичмента Титову (17)
Муниципальный совет города Клайпеды в четверг...
Возможности жителей приобрести автомобиль: что могут купить холостяки, а что семьи
Возможности жителей Литвы приобрести автомобиль с...