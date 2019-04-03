В команде кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского выдвинули девять требований к президенту Украины Петру Порошенко, которые он должен выполнить до завершения каденции посредством "контролируемого им парламентского большинства, а также руководителей правоохранительных органов", пишет "Гордон".
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

В команде кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского выдвинули требования к действующему главе государства Петру Порошенко. Об этом сообщается 3 апреля на странице "Команда Зеленского" в Facebook.

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"Мы внимательно ознакомились с заявлением президента Украины Петра Порошенко о том, что он услышал молодежь, которая проголосовала против него", – сказано в сообщении.

В команде Зеленского выдвинули девять требований к Порошенко, которые он должен выполнить "до завершения срока своего пребывания на посту президента Украины посредством контролируемого им парламентского большинства, а также руководителей правоохранительных органов".

Первое требование – обеспечить принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов.

Второе требование – перезапуск работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции "путем формирования нового состава этого органа с участием международных экспертов и введения внешнего аудита его деятельности".

Третье требование – принятие избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах.

Четвертое – издание актов о назначении судей и обеспечение мер, которые помогут разблокировать начало работы Высшего антикоррупционного суда.

В качестве пятого требования называется отзыв президентского законопроекта о криминализации незаконного обогащения. Порошенко должен поручить коалиции поддержать проект соответствующего закона, разработанный при участии международных экспертов.

Шестое требование – лишение Службы безопасности Украины, Национальной полиции и других правоохранительные органов полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а также прекращение их давления на субъектов предпринимательской деятельности.

В качестве седьмого пункта в команде Зеленского требуют от Порошенко уволить Сергея Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

Восьмое требование – ликвидация схемы "Роттердам плюс" и старт внешнего независимого аудита деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Девятое – обнародование перечня офшорных компаний Порошенко и банков, в которых у этих компаний есть счета, а также финансовой отчетности компаний за последние пять лет.

31 марта после объявления результатов экзит-поллов на президентских выборах Порошенко сказал, обращаясь к молодежи: "Я полностью понимаю мотивы вашего недовольства. Я услышал вас и прошу: услышьте и вы меня. Все, что мы делали в течение пяти лет, по большому счету, это для будущего Украины, для будущих поколений".

Согласно данным обработки Центральной избирательной комиссией Украины 99,88% электронных протоколов, у шоумена Владимира Зеленского 30,23%, у действующего президента Петра Порошенко – 15,95% голосов. За лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,39% украинских избирателей.

В выборах президента Украины 31 марта приняли участие 39 кандидатов. Явка избирателей, по данным ЦИК, составила 62,8%.

Как заявила 1 апреля глава ЦИК Татьяна Слипачук, в Украине, очевидно, состоится второй тур президентских выборов. Голосование запланировано на 21 апреля.

Днем 1 апреля ЦИК принял первый бумажный протокол с итогами голосования. Официальные результаты первого тура выборов президента Украины планируют объявить до 10 апреля.

"ГОРДОН"
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