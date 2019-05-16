"В 02:30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT. О пассажирах пока информации нет", - написал он.
Позже журналист добавил, что, по информации источников, этим самолетом прилетел олигарх Игорь Коломойский.
Сам олигарх в комментарии изданию theБабель подтвердил, что вернулся в Украину. На уточняющий вопрос, чем займется в первую очередь, Коломойский ответил, что не знает.
Ранее стало известно, что в Украину из Израиля прилетел партнер Коломойского Геннадий Боголюбов. Олигарх Игорь Коломойский, с которым связывают новоизбранного президента, заявлял, что готовится вернуться в Украину Израиля после инаугурации Владимира Зеленского.
Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что дата инаугурации новоизбранного президента парламент назначит на следующей пленарной неделе, с 14 мая. Зеленский выступил с требованием, чтобы инаугурация состоялась уже 19 мая.
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