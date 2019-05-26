Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского отказаться от поддержки Международного валютного фонда (МВФ) и объявить дефолт по внешним долгам. С таким предложением Коломойский выступил в интервью газете Financial Times, опубликованном в воскресенье, 26 мая.
"Я считаю, что мы должны обращаться с нашими кредиторами так же, как греки", - заявил Коломойский. В 2015 году Греция стала первой промышленно развитой страной, которая, хотя и временно, отказалась от выплаты МВФ взятого кредита. Коломойский также привел в пример Аргентину: "Сколько раз был дефолт в Аргентине? И что, они реструктурировали все".
Ранее в Киев прибыли эксперты МВФ, которые проводят переговоры с представителями властей. В 2018 году МВФ и Украина достигли договоренности о новой программе экономических мер, после реализации которой Киеву будут предоставлены кредиты на сумму в 3,9 миллиарда долларов. В апреле МВФ поддержал национализацию "Приватбанка", совладельцем которого являлся Коломойский. Бизнесмен оспорил национализацию в суде.
Адвокат Коломойского стал главой АП Украины
Несколько дней назад главой Администрации президента Украины был назначен Андрей Богдан, юрист Коломойского. Сам олигарх вернулся в Украину в середине мая, после почти двухлетнего отсутствия. Первоначально он проживал в Швейцарии, затем переехал в Израиль. Ранее бизнесмен говорил, что намерен вернуться на родину после официального обнародования результатов президентских выборов, победу на которых в итоге одержал Владимир Зеленский.
Олигарх публично поддерживал его в предвыборной кампании. Коломойскому принадлежит канал "1+1", который транслирует проекты студии "Квартал 95", одним из ее создателей является Зеленский. Бывший глава государства Петр Порошенко неоднократно говорил о связях Коломойского и Зеленского, называя последнего марионеткой олигарха.
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