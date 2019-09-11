Местные жители, спасатели и власти полагают, что число погибших еще возрастет по мере того, как вытаскивают новые тела из-под обломков разрушенного города Марш-Харбор на острове Абако.
Ураган "Дориан" обрушил на Багамы ветры скоростью до 320 км/ч. Это один из самых мощных карибских ураганов в истории наблюдений и самая страшная природная катастрофа в истории Багамских островов.
В то время как на островах идут восстановительные работы, медленный темп которых вызывает недовольство у местного населения, некоторые жители заявляют, что подумывают иммигрировать в США.
Пока неясно, могут ли они ждать поддержки на этом пути со стороны администрации президента Дональда Трампа, которая стремится ограничить как нелегальную, так и легальную иммиграцию.
Однако все больше членов Конгресса, в том числе республиканцы из Флориды Марко Рубио и Рик Скотт, призывают временно отменить визовый режим, чтобы помочь оказавшимся в бедственном положении жителям Багамских островов воссоединиться с родными в США.
По данным Всемирной продовольственной программы, около 70 000 человек нуждаются в продовольствии и жилье. По оценкам частных аналитиков, ущерб от урагана может достичь 3 миллиардов долларов.
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