По последним данным университета, Covid-19 в мире заразились 85 088 854 человека. Более 1,8 млн скончались и почти 48 млн заболевших выздоровели.
Самое большое число случаев в мире выявлено в Соединенных Штатах — свыше 20,6 млн, затем идет Индия — 10,3 млн заболевших, Бразилия — более 7,7 млн, Россия — более 3,2 млн и Франция — свыше 2,7 млн человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку коронавируса пандемией.
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