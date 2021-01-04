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Число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в мире превысило отметку в 85 млн, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.
Koronavirusas Kipre
Koronavirusas Kipre
© Scanpix

По последним данным университета, Covid-19 в мире заразились 85 088 854 человека. Более 1,8 млн скончались и почти 48 млн заболевших выздоровели.

Самое большое число случаев в мире выявлено в Соединенных Штатах — свыше 20,6 млн, затем идет Индия — 10,3 млн заболевших, Бразилия — более 7,7 млн, Россия — более 3,2 млн и Франция — свыше 2,7 млн человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку коронавируса пандемией.

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