Количество заболевших COVID-19 во всем мире превысило 40 миллионов человек

На первом месте по количеству заболевших — США (8,1 миллиона случаев), далее идут Индия и Бразилия (7,5 миллиона и 5,2 миллиона заболевших соответственно).
На четвертом — Россия, где, по информации университета, коронавирусной инфекцией заразились 1,4 миллиона человек (таковы и официальные данные российских властей).
Как пишет AP, в «последние недели» рост количества заболевших «обусловлен резким ростом заболеваемости в Европе». По данным ВОЗ, которые приводит агентство, в Европе за минувшую неделю зафиксировали рекордные 700 тысяч новых случаев COVID-19.
«На Великобританию, Францию, Россию и Испанию приходится около половины всех новых случаев заболевания в регионе», — пишет AP.
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