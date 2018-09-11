Количество погибших в результате тайфуна "Джеби" в Японии увеличилось до 44, еще порядка 660 человек – получили ранения. В центрах эвакуации находятся более двух с половиной тысяч человек, лишенных крыши над головой.

В японском правительстве сообщили, над устранением последствий тайфуна, который уничтожил все на территории, сравнимой по величине с Австрией, работают около 40 тыс. полицейских, пожарных и добровольцев.

Напомним, мнению метеорологов, "Джеби", который обрушился на Японию 5 сентября, является самым мощным тайфуном в стране за последние 25 лет.