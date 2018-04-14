Коалиция во главе с США нанесла авиаудары по Сирии

В ночь с пятницы на субботу, ровно в 4 утра по московскому (и дамасскому) времени президент США Дональд Трамп объявил о начале бомбардировки Сирии в ответ на предполагаемое применение режимом Башара Асада химического оружия против мирного населения в городе Дума.

"Сограждане-американцы, недавно я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов начать нанесение высокоточных ударов по целям, связанным с химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада", - заявил Дональд Трамп.

#BREAKING: The military Research Center in Barzeh has been bit by a missle. #Syria pic.twitter.com/Ldp9AS5tZB

— Nidalgazaui (@Nidalgazaui) April 14, 2018

"В 2013 году президент Путин обещал миру, что они гарантируют уничтожение серьезного химического оружия. Недавние атаки Асада и сегодняшний ответ - это прямой результат провала России по исполнению этого обещания", - добавил он.

Главными целями коалиции, в которую вошли Великобритания, США и Франция, стали научно-исследовательский центр в Дамаске, предположительно связанный с производством химоружия.

А также два склада химоружия в провинции Хомс. По данным СМИ, огонь попали также штаб Республиканской гвардии Сирии, аэропорт Мезза в Дамаске и аэропорт Ад-Думейр в Восточной Гуте.

По состоянию на 8 утра субботы было известно, что по территории Сирии союзниками было выпущено от 30 до 100 ракет. Часть из них своей цели не достигла и была сбита.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что при ударе было использовано вдвое больше ракет, чем в прошлом году. В апреле 2017 года после химической атаки в городе Хан-Шейхун американские эсминцы выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных войск Эш-Шайрат.

В минобороны России заявили, что значительная часть крылатых ракет и авиационных ракет класса "воздух-земля" были сбиты на подлете к целям. По данным российского военного ведомства, при отражении удара были применены сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук"' и "Квадрат", произведенные в СССР более 30 лет назад.

Новый удар по Сирии стал одним из сложных испытаний для и без того непростых российско-американских отношений. После известий о химической атаке в Думе президент США Дональд Трамп еще 9 апреля пообещал принять жесткие меры в отношении Дамаска в течение 24-48 часов.

К вечеру 11 апреля, когда все уже ждали удара, США сформировали коалицию, в которую вошли также Великобритания и Франция.

Главный союзник режима Башара Асада - Россия - на протяжении всех этих дней заявляла о том, что готова препятствовать ударам коалиции. Посол в Ливане Александр Засыпкин говорил, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты в случае агрессии США.

А глава генштаба Валерий Герасимов пошел еще дальше, заявив, что "в случае возникновения угрозы российским военным в Сирии" огонь будет открыт не только по ракетам, но и по их носителям.

Чем дольше затягивалась пауза с ударом коалиции по Сирии, тем больше мировые СМИ обсуждали возможность прямого военного столкновения России и США.

В этом смысле главное, что стало очевидно сразу после ночного удара - ни одна из поражающих ракет не упала вблизи двух основных российских баз в Сирии - Тартуса и аэродрома Хмеймим.

Сирийское информагентство SANA выпустило отдельное сообщение о том, что воздушное пространство провинций Латакия и Тартус, где они расположены, никто не нарушал. Об этом же отдельно сообщило и министерство обороны России.

Российские официальные лица уже заявляют, что удар по Сирии не останется без последствий. Об этом, например, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

Агентство Рейтер со ссылкой на свой источник при этом сообщило, что персонал всех объектов, по которым коалиция нанесла авиаудары, был заранее эвакуирован, благодаря предупреждению со стороны России.

Дипломатическое противостояние вокруг сирийское проблемы продолжится, но главным на данный момент остается то, что прямого военного столкновения России и США, о котором так много говорили всю прошедшую неделю, пока удалось избежать.