Коалиция во главе с США нанесла авиаудары по Сирии

В ночь с пятницы на субботу, ровно в 4 утра по московскому (и дамасскому) времени президент США Дональд Трамп объявил о начале бомбардировки Сирии в ответ на предполагаемое применение режимом Башара Асада химического оружия против мирного населения в городе Дума.

"Сограждане-американцы, недавно я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов начать нанесение высокоточных ударов по целям, связанным с химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада", - заявил Дональд Трамп.

#BREAKING: The military Research Center in Barzeh has been bit by a missle. #Syria pic.twitter.com/Ldp9AS5tZB

