По данным Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, пуски были произведены в территории города Вонсан на юго-востоке страны в сторону Японского моря. Ракеты пролетели около 430 километров.
Власти Японии выразили озабоченность северокорейскими запусками, но добавили, что они не представляли угрозы для страны.
"Ренхап" отмечает, что запуски КНДР можно рассматривать как инструмент давления перед будущими переговорами с США о ядерном разоружении.
В предыдущий раз КНДР запускала ракеты в начале мая. Тогда президент США Дональд Трамп заявлял, что его не волнуют ракеты малой дальности.
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