По данным южнокорейских СМИ, несколько ракет было вывезено из Института вооружений в пхеньянском районе Саным-дон. На этом заводе, как считается, были изготовлены уже прошедшие испытания баллистические ракеты типа "Хвасон". Когда и куда переместили ракеты, в публикациях не уточняется.
При этом "Тона ильбо" напоминает о недавнем заявлении главы МИД КНДР Ли Ён Хо в Нью-Йорке о том, что в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа северокорейский лидер Ким Чен Ын может пойти на беспрецедентные меры, в том числе испытание в Тихом океане термоядерного боезаряда.
Как сообщалось ранее, в Южной Корее считают, что новое ядерное или ракетное испытание КНДР может провести по случаю отмечаемой 10 октября годовщины основания Трудовой партии Кореи.
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